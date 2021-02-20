Чемпионат Европы по пятиборью пройдет в Нижегородской ярмарке

«Этот Чемпионат Европы будет иметь мировое значение еще и потому, что в остальных странах будут пристально за нами следить, как мы его проводим и как выступают конкуренты перед Олимпийскими играми»,— отметил Вячеслав Аминов.

В Нижний Новгород приедут около 300 спортсменов из 20 стран. Соревнование пройдет в Нижнем Новгороде с 4 по 12 июля и станет последним международным спортивным состязанием перед Олимпиадой в Токио.

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Фото: olympic.kz