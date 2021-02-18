В Нижнем Новгороде пройдет полумарафон «Беги, герой!»

Завтра, 19 февраля, открывается регистрация на самое массовое беговое мероприятие в Нижнем Новгороде — благотворительный полумарафон «Беги, герой!».
Старт регистрации: 19 февраля в 12:00.
Для всех участников доступны три дистанции: 5, 10 и 21, 1 километров, а для детей — 500 метров и 1 километр.
«Беги, Герой!» за четыре года существования вырос в пять раз по количеству бегунов, стал частью всероссийского бегового проекта ЗАБЕГ.РФ и любимым весенним стартом для тысяч нижегородцев.
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Фото: Евгений Каракин
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