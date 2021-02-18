В Нижнем Новгороде пройдет полумарафон «Беги, герой!»

Старт регистрации: 19 февраля в 12:00.

Для всех участников доступны три дистанции: 5, 10 и 21, 1 километров, а для детей — 500 метров и 1 километр.

«Беги, Герой!» за четыре года существования вырос в пять раз по количеству бегунов, стал частью всероссийского бегового проекта ЗАБЕГ.РФ и любимым весенним стартом для тысяч нижегородцев.





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Фото: Евгений Каракин