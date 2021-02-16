Воздушные шары взлетят в небо над Нижним Новгородом в феврале

Гонка воздухоплавателей «SharNN» пройдет в столице Приволжья в четвертый раз. Точная дата полета зависит от погодных условий. Об этом сообщают организаторы в официальном сообществе «ВКонтакте».
«Кубок SharNN» представляет собой гонку тепловых аэростатов, так называемый - «long jump» - прыжок в длину. Каждый аэростат оснастят прибором слежения Иридиум 360, что позволит следить за гонкой аэростатов в режиме «онлайн», — отмечают организаторы.
На этот раз пилоты преодолеют 550 километров — общий старт запланирован на раннее утро полетного дня. В число участников турнира входит рекордсмен мира Иван Меняйло из Московской области. Его соперниками станут воздухоплаватели из Нижнего Новгорода, Москвы, Казани, Сочи, Самары, Великого Новгорода, Йошкар-Олы и других городов.
Точная дата полета будет зависеть от погодных условий и станет известна за три дня до старта, который традиционно пройдет с с территории Нижегородской ярмарки.
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Фото: архив организаторов
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