Спортивные мероприятия в Нижегородской области смогут посетить больше зрителей

Теперь в Нижегородской области заполняемость спортивных трибун увеличилась до 60%. Соответствующее изменение внес в указ о режиме повышенной готовности губернатор Глеб Никитин.
Спортивные и физкультурные мероприятия будут проводиться при условии выполнения необходимых требований. В физкультурных соревнованиях теперь могут принять участие до 300 человек.
Максимальное число зрителей определяется исходя из вместимости трибун. На стадионах и залах вместимостью до 3 тысяч мест заполняемость – до 60%, до 6 тысяч мест — 40%, свыше 6 тысяч — 10%.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pixabay
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.