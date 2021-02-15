Спортивные мероприятия в Нижегородской области смогут посетить больше зрителей

Спортивные и физкультурные мероприятия будут проводиться при условии выполнения необходимых требований. В физкультурных соревнованиях теперь могут принять участие до 300 человек.

Максимальное число зрителей определяется исходя из вместимости трибун. На стадионах и залах вместимостью до 3 тысяч мест заполняемость – до 60%, до 6 тысяч мест — 40%, свыше 6 тысяч — 10%.





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Фото: pixabay