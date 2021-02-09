В Нижнем пройдет Чемпионат Европы по современному пятиборью

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Бетина в преддверии 800-летия города в регионе запланированы крупные международные соревнования.

«Одним из ключевых спортивных событий этого года для нас станет чемпионат Европы по современному пятиборью. Турнир будет представлен сильнейшими атлетами Европы и станет финальной репетицией перед Олимпийскими играми в Токио. До европейского чемпионата остается уже чуть меньше 5 месяцев, и подготовка к соревнованию должна переходить в активную фазу. Предстоит большая работа, в том числе по застройке необходимой инфраструктуры», — сообщил Андрей Бетин.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: moskva.bezformata.com