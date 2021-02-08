В Нижегородской области пройдет Hockey Family Fest

Фестиваль Hockey Family Fest — ежегодный хоккейный турнир для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В этом году соревноваться будут уже 30 команд из 25 регионов России — всего около 1 000 участников. Кроме того, впервые представят команды в новых дисциплинах — хоккей для незрячих и слабовидящих детей и специальный хоккей, где тренируются дети с особенностями развития интеллекта.

«Развитие адаптивной физической культуры и спорта является для нас одним из приоритетных направлений деятельности. Я очень рад, что именно в Нижегородской области пройдёт столь знаковое спортивное событие — фестиваль адаптивного хоккея «Hockey family fest», — добавил министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов.

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Фото: архив пресс–служб