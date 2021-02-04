Нижегородское «Торпедо» вышло в плей-офф КХЛ

Нижегородское «Торпедо» обыграло подмосковный «Витязь» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Благодаря победе «Торпедо» досрочно стало участником Кубка Гагарина.
«Торпедо» восьмой раз подряд примет участие в сражениях за Кубок Гагарина, которые стартуют в начале марта этого года.
После победы над «Витязем» нижегородская команда набрала 63 очка, на 15 баллов оторвавшись от девятой строчки в Восточной конференции за семь туров до финиша регулярного Чемпионата.
«Итоговое место «Торпедо» в таблице регулярного Чемпионата, соперник по плей-офф и даты проведения матчей Кубка Гагарина определятся по итогам оставшихся поединков нашей команды в рамках первого этапа турнира», — отмечают организаторы.
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