Нижегородское «Торпедо» вышло в плей-офф КХЛ

«Торпедо» восьмой раз подряд примет участие в сражениях за Кубок Гагарина, которые стартуют в начале марта этого года.

После победы над «Витязем» нижегородская команда набрала 63 очка, на 15 баллов оторвавшись от девятой строчки в Восточной конференции за семь туров до финиша регулярного Чемпионата.

«Итоговое место «Торпедо» в таблице регулярного Чемпионата, соперник по плей-офф и даты проведения матчей Кубка Гагарина определятся по итогам оставшихся поединков нашей команды в рамках первого этапа турнира», — отмечают организаторы.





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