В Нижегородской области откроется парк живой истории Pax Romana

Парк Rax Romana — проект, созданный нижегородскими реконструкторами, в котором историю можно буквально «потрогать руками». Здесь можно узнать о том, как жили, работали и сражались древние римляне две тысячи лет назад.
Парк живой истории откроется 7 февраля в 12:00.
Полная программа мероприятий:
- 12:00 — начало работы торгового поселка — канабы.
- 12:30 — показательное выступление «Жертва великой богини Гигиене»
- 13:00 — «Тренировка римских воинов»: показательные выступления, метание пилума, упражнения со щитом и мечом, строевая тренировка, спарринги, тактические занятия «группа на группу»
- 14:00 — «Тренировка 17 века»: показательные выступления, строевая тренировка, спарринги, тактические занятия «группа на группу».
- 15:00 — турнир по историческому фехтованию «Гладиаторские игры в честь великого бога Асклепия»
- 16:00 — закрытие парка для посетителей
«У нас вы узнаете, какое оружие Цезарь считал самым важным для легионеров, примерите комплект римского вооружения, пройдете античный „Kурс молодого бойца“, овладеете искусством ближнего и дальнего боя и выполните римские тактические маневры, в том числе построение знаменитой „черепахи“», — сообщают организаторы.
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Фото: архив организаторов
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