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В Нижнем Новгороде разрешили проводить спортивные соревнования со зрителями

29 января губернатор Нижегородской области внес изменения в указ «О режиме повышенной готовности». На этот раз послабления коснулись проведения спортивных мероприятий.

 

О новых послаблениях в указе Глеб Никитин сообщил на своей странице в Instagram:

  • родителям детей–спортсменов разрешается присутствовать на тренировках и в раздевалках
  • на матчах ХК «Торпедо», МФК «Торпедо», БК НН болельщики смогут занять 40% трибун
  • спортивные соревнования смогут посещать до 100 человек (ранее допускалось до 70 зрителей лишь на открытом воздухе).


 

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Фото: pexels

 

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