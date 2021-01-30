В Нижнем Новгороде разрешили проводить спортивные соревнования со зрителями

29 января губернатор Нижегородской области внес изменения в указ «О режиме повышенной готовности». На этот раз послабления коснулись проведения спортивных мероприятий.
О новых послаблениях в указе Глеб Никитин сообщил на своей странице в Instagram:
- родителям детей–спортсменов разрешается присутствовать на тренировках и в раздевалках
- на матчах ХК «Торпедо», МФК «Торпедо», БК НН болельщики смогут занять 40% трибун
- спортивные соревнования смогут посещать до 100 человек (ранее допускалось до 70 зрителей лишь на открытом воздухе).
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Фото: pexels
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