В Нижнем Новгороде пройдет гонка «Лыжня России»

В этом году мероприятие традиционно пройдет на поляне рядом с ЖК «Окский берег». Любой желающий в возрасте от 14 до 65 лет сможет принять участие в забегах, предварительно пройдя этап регистрации. В программу соревнований включены массовый старт на 5 и 10 километров, забег почетных гостей и нижегородских предприятий.

«Есть ограничения по количеству участников — это будет не более 3 000 человек. Заявку необходимо подать онлайн заранее», — сообщил директор департамента физкультуры и спорта Юрий Звездин.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер предосторожности — спортсмены должны носить маски и перчатки, держать социальную дистанцию. Организаторы обеспечат места общего пользования антисептиками.





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