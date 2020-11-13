На манеже КСК «Пассаж» пройдет региональный турнир по конному спорту

14 и 15 ноября в манеже конноспортивного комплекса «Пассаж» пройдет региональный турнир по конкуру — спортсмены поборются за кубок Нижегородской области и Кубок КСК «Пассаж».
Организаторы соревнований: Федерация конного спорта России, министерство спорта Нижегородской области, федерация конного спорта Нижегородской области, КСК «Пассаж», СШОР по современному пятиборью и конному спорту. Ожидается участие около 50 спортсменов из ведущих конных клубов региона.
Программа соревнований регионального турнира:
14 ноября (суббота), 12:00
- Маршрут №1 (80−90 см) — открытый класс, дети
- Маршрут №2 (100−105 см) — открытый класс, любители
- Маршрут №3 (115 см) — юноши, взрослые
15 ноября (воскресенье), 10:00
- Маршрут №4 (90−100 см) — открытый класс, дети
- Маршрут №5 (110 см) — открытый класс, любители
- Маршрут №6 (120 см) — юноши, взрослые
В этом году из-за нестабильной эпидемиологической ситуации соревнования пройдут без зрителей — подробную информацию о соревнованиях можно узнать на сайте клуба.
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Фото: архив организаторов.
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