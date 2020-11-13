На манеже КСК «Пассаж» пройдет региональный турнир по конному спорту

Организаторы соревнований: Федерация конного спорта России, министерство спорта Нижегородской области, федерация конного спорта Нижегородской области, КСК «Пассаж», СШОР по современному пятиборью и конному спорту. Ожидается участие около 50 спортсменов из ведущих конных клубов региона.

Программа соревнований регионального турнира:

14 ноября (суббота), 12:00

Маршрут №1 (80−90 см) — открытый класс, дети

Маршрут №2 (100−105 см) — открытый класс, любители

Маршрут №3 (115 см) — юноши, взрослые

15 ноября (воскресенье), 10:00

Маршрут №4 (90−100 см) — открытый класс, дети

Маршрут №5 (110 см) — открытый класс, любители

Маршрут №6 (120 см) — юноши, взрослые

В этом году из-за нестабильной эпидемиологической ситуации соревнования пройдут без зрителей — подробную информацию о соревнованиях можно узнать на сайте клуба.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.

Фото: архив организаторов.