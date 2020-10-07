В «Меге» Нижний Новгород открылась новая спортивная урбан-площадка

4 октября в «Меге» открылась спортивная урбан-площадка. На территории 10 500 квадратных метров расположились зоны для спортивных занятий и развлечений: велодорожка, зона для воркаута, скейтпарк, скалодром, места для прогулок и вело-кафе. Спортивное оснащение пространства было создано, основываясь на рекомендациях и пожеланиях спортсменов из Нижнего Новгорода.

Спортивную площадку можно посетить в часы работы центра — вход свободный. Основное правило — соблюдение техники безопасности и наличие защитной экипировки, дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

«Мы очень рады, что спортивная зона понравилась нашим гостям и спортсменам города, на наш взгляд, она качественно дополнила инфраструктуру в «Мега Парке», — поделилась управляющая «Меги» Нижний Новгород Ольга Буданова.

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