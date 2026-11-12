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Музыка

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14 ноября идем в ЦЕХ * на ежегодный LA GRANDE FINALE – масштабное шоу «Станции метро Горьковская»!

В программе – мультимедийная постановка с новой сценографией и презентация первого полноформатного альбома (!) объединения. В бриллиантовом лайнапе – классическое трио (MAKS BUYAKOV, DJ KRAS, ANTON BARDIN), ERRORTICA, VOSKRESENSKII, CALL ME ILYA, CAMZNAEW, DOMINIQUE MARA, QINNAI, а еще секретные гости, которых объявят накануне.

Для шоу в Нижнем команда разработала новую конструкцию сцены: в центре полукруглый экран, на который будут выводить происходящее в ЦЕХе * в прямом эфире, дополняя трансляцию визуальным контентом.

LA GRANDE FINALE станет частью рейв-тура по четырем городам. После Нижнего команда едет в Минск и Алматы, а завершится всё в Москве, где планируют съемки выступления в кинопавильоне.

Главным событием вечера станет презентация дебютного лонгплея «подземки» – GRK Music 3000, который начали собирать еще в прошлом году. Внутри драм, брейк, хаус и брейкбит, инструментальные композиции и вокал на русском. Среди приглашенных артистов релиза – тихое музыкальное открытие этого года ретровейв-дива Солова и рэп-ветеран Boulevard Depo.

Dj Kras

саундпродюсер

Мы задумали релиз в конце прошлого года: поняли, что было бы прикольно сделать что-то помимо вечеринок и развить Горьковскую в самостоятельного артиста. Когда в августе плотно сели собирать альбом, у нас было около 60 работ, из которых нужно было выбрать финальные. В итоге осталось 14 треков. Долго работали над последовательностью: важно было понять, как все будет звучать вместе, как будет меняться динамика и внимание слушателя. По музыке получилось очень многогранно: там есть спокойные и более энергичные вещи, композиции со словами и без, разные электронные жанры. Есть треки, которые мы уже играли на вечеринках на протяжении последних полутора лет, но мы их переделывали, улучшали какие-то аспекты. Это наше видение электронной музыки – то, как мы ее чувствуем сейчас.

Где: Варварская, 32
Когда: 14 ноября в 21:00

18+

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