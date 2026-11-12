14 ноября идем в ЦЕХ * на ежегодный LA GRANDE FINALE – масштабное шоу «Станции метро Горьковская»!

Для шоу в Нижнем команда разработала новую конструкцию сцены: в центре полукруглый экран, на который будут выводить происходящее в ЦЕХе * в прямом эфире, дополняя трансляцию визуальным контентом.

LA GRANDE FINALE станет частью рейв-тура по четырем городам. После Нижнего команда едет в Минск и Алматы, а завершится всё в Москве, где планируют съемки выступления в кинопавильоне.

Главным событием вечера станет презентация дебютного лонгплея «подземки» – GRK Music 3000, который начали собирать еще в прошлом году. Внутри драм, брейк, хаус и брейкбит, инструментальные композиции и вокал на русском. Среди приглашенных артистов релиза – тихое музыкальное открытие этого года ретровейв-дива Солова и рэп-ветеран Boulevard Depo.