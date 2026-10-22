Музыкальные эксперименты, киноприемы и сны с Татьяной Черниговской и Павлом Деревянко

Идем в Пакгаузы на перформанс виолончелиста-виртуоза, номинанта «Грэмми» Бориса Андрианова.
В центре сюжета «рефлексивного» проекта «СУТЬ Б.А.» – история самого Бориса, который из-за переноса рейса застревает в аэропорту. Вынужденное зависание нарушает привычный ритм, стирает понятия времени и пространства, и музыкант использует ситуацию, чтобы переработать мысли и чувства в новые смыслы.
Экспериментальный концерт построен на импровизации и взаимодействии. Автор соединяет симфоническую, джазовую и народную музыку с видеоинсталляциями, игрой света, пластикой и театром теней, ломая четвертую стену и подключая зрителя к происходящему на сцене.
Борис Андрианов
виолончелист
Мы сидели с Даниилом Коганом, скрипачом, в аэропорту, несколько часов ожидая свой рейс, и обсуждали идеи для необычного формата концерта. Фантазировали, шутили. И тут в диалоге появилась абсурдная идея: человек застрял в зоне ожидания и не может выбраться. А мы, музыканты, действительно столько времени проводим в аэропортах, что изначально эта идея прозвучала как злая шутка. Но постепенно программа начала собираться, а идея сделать такой концерт – расти.
Мы исполняем музыку, которая нас в первую очередь трогает и эмоционально отзывается в нас. Особенность нашего проекта в том, что профессиональные музыканты, лучшие в своих жанрах, приезжают и участвуют в совершенно необычном для себя формате, делая то, чего никогда не делают на концертах.
Ждем на концерте в Нижнем премьеру композиции «Папа, ты куда поехал?» в исполнении ансамбля Vivacello – композитор Любовь Терская написала аранжировку к вокалу пятилетней дочери Бориса Софии. Песню девочка придумала во время прогулки: выхватила у папы телефон и напела на камеру мелодию – видео покажут на экране.
Контрапункты концерта «на стыке сюра и логики» – сновиденческие видеовставки Бориса с актером Павлом Деревянко и психолингвистом Татьяной Черниговской. Видео – один из ключевых элементов перформанса. Оператор двигается по сцене с камерой, а на экран транслируются детали исполнения и мимика музыкантов. Так получается выдержать баланс и помимо слуха задействовать другие органы чувств: «Это ломает театральность одной крупности и помогает зрителям подключиться к артистам на сцене. Это некие киноприемы, только в нашем случае интегрированные в живое исполнение».
Когда: 22 октября, 19:00;
Где: Концертный пакгауз, Стрелка, 21Ж.
12+
Фото: Иван Новиков-Двинской
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