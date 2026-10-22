Музыкальные эксперименты, киноприемы и сны с Татьяной Черниговской и Павлом Деревянко

виолончелист

Мы сидели с Даниилом Коганом, скрипачом, в аэропорту, несколько часов ожидая свой рейс, и обсуждали идеи для необычного формата концерта. Фантазировали, шутили. И тут в диалоге появилась абсурдная идея: человек застрял в зоне ожидания и не может выбраться. А мы, музыканты, действительно столько времени проводим в аэропортах, что изначально эта идея прозвучала как злая шутка. Но постепенно программа начала собираться, а идея сделать такой концерт – расти.

Мы исполняем музыку, которая нас в первую очередь трогает и эмоционально отзывается в нас. Особенность нашего проекта в том, что профессиональные музыканты, лучшие в своих жанрах, приезжают и участвуют в совершенно необычном для себя формате, делая то, чего никогда не делают на концертах.