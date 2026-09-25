Премьера на «НН.Собака.ru»! Сразу два новых релиза от лейбла «Станции метро Горьковская» – с Uma2rman и Бастой

«Липкий пульс»
Текст песни Владимир Кристовский написал около 20 лет назад (!) в Нижнем Новгороде, когда увлекался арт-роком и мечтал играть тяжелую музыку. Спустя годы старую демку услышал Никита Стеблин из электронного проекта Symbol и собрал из нее напористый трек с брейкбит-сбивками и гитарными семплами.
Никита Стеблин
основатель группы Symbol
Меня зацепил текст, полный красивых метафор и необычных оборотов. Я замешал электронику с роком, и в голове тут же начали всплывать картинки старых боевиков в стиле 1990-2000-х.
«303»
Идейное продолжение трека Zulu – дебютной коллаборации Gorilla Zippo (электронное альтер-эго Басты) с «Горьковчанами». Но если первая работа была точкой пересечения их музыкальных миров, то «303» показывает, куда каждый из них двигается дальше. В основе композиции звук культового синтезатора Roland TB-303, ставший важнейшим инструментом для электронной музыки (в первую очередь его кислотная партия).
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