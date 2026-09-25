Премьера на «НН.Собака.ru»! Сразу два новых релиза от лейбла «Станции метро Горьковская» – с Uma2rman и Бастой

Идейное продолжение трека Zulu – дебютной коллаборации Gorilla Zippo (электронное альтер-эго Басты) с «Горьковчанами». Но если первая работа была точкой пересечения их музыкальных миров, то «303» показывает, куда каждый из них двигается дальше. В основе композиции звук культового синтезатора Roland TB-303, ставший важнейшим инструментом для электронной музыки (в первую очередь его кислотная партия).