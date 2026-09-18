Pianissimo объявил участников зимнего сезона в Нижнем Новгороде

Также среди заявленных участников Максима Клецун (Португалия), Константин Матиас (Франция), Бен Лепети (Германия), Пак Чанхек (Южная Корея) и российские артисты Даниил Пронин, Роман Шер, Федор Орлов.

Проект Pianissimo известен с 2017 года. Фестиваль знакомит публику с молодыми пианистами (в основном около 20 лет), которые становятся звездами прямо сейчас, и проводит концерты в особенных местах, связывающих музыку с другими видами искусств. В разные годы в фестивале принимали участие Дмитрий Шишкин (первая премия конкурса Чайковского), Владимир Петров (выступал в Карнеги-холле), представитель новой итальянской школы Маттео Буонаноче. Концерты Pianissimo проходят в России, Швейцарии и Бразилии. В начале этого года фестиваль впервые был организован в Риме.

Когда: 5 декабря – 31 января

Где: Концертный пакгауз, Стрелка, 21Ж

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