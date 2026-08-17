Музыкальная премьера на «НН.Собака.ru»!

джазмен

С творчеством Петроса я познакомился несколько лет назад и с тех пор не перестаю восхищаться его музыкой. Меня всегда вдохновляли его композиторский взгляд, тонкое чувство мелодии, совершенно узнаваемое звучание на контрабасе и особенно его струнные аранжировки. Именно поэтому мне очень хотелось, чтобы аранжировки для струнных в Modern Nomad сделал именно он.

С e.s.t. (Esbjörn Svensson Trio) связана огромная часть моего музыкального становления. Именно музыка этого трио во многом сформировала меня как музыканта. Я переслушивал их альбомы снова и снова, поэтому возможность поработать с Магнусом Эстрёмом – человеком, чья игра вдохновляла меня столько лет, – стала для меня по-настоящему особенным событием.

И Петрос, и Магнус оказались не только выдающимися музыкантами мирового уровня, но и невероятно скромными, открытыми людьми. Для меня это, пожалуй, не менее ценно, чем их высочайший профессионализм.