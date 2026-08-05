«Музыка стала для меня спасением»

Ты признавался, что считаешь свою музыку панацеей – чем-то исцеляющим, но при этом говоришь, что сам до счастья так и не добрался. Не возникает внутреннего конфликта?

Возникает. И довольно сильный. Но, если честно, я убежден, что любой конфликт внутри делает искусство ценным. Без внутренних противоречий все превращается в какую-то красивую, но пустую оболочку.

Вот как в кино: если нет драматургии и напряжения, то, по сути, у тебя в голове ничего не остается. А когда есть конфликт, то ты начинаешь вовлекаться. У меня с музыкой примерно так же. Я начал ею заниматься не от хорошей жизни. Это был момент, когда мне буквально было больно существовать. И музыка стала чем-то вроде спасения и лекарства. Но со временем я понял, что это не совсем лечение в классическом смысле. Это скорее как плацебо. Ты подключен к этой «системе жизнеобеспечения», она работает и поддерживает тебя, но корень – вот эта сформированная грусть – он никуда не исчезает.

Твоя золотая полоса на лице сильно выделяет тебя на фоне коллег. Насколько для артиста важен визуал при позиционировании?

Очень. Любая деталь, которая вызывает вопрос, это уже правильно выбранная деталь. Я помню, как на одной премии ко мне подошел Филипп Киркоров и спросил, что она обозначает. И для меня это был такой момент: музыкант, который сам строит свои образы на декоративных элементах – обратил внимание именно на это. И это нормально. Потому что ты как артист расставляешь крючки. Человек сначала цепляется за внешний элемент, а потом уже может пойти глубже.

Но ты еще говорил, что этот золотой луч – метафора света и пути, а что для тебя тьма?

Часть меня и каждого. Без нее невозможно понять, что такое свет. Но для меня она еще и очень конкретная вещь – страх не справиться и не состояться. И это один из самых сильных двигателей. У меня, например, нет запасного варианта. У многих музыкантов есть параллельно работа, а творчество для них второстепенно. У меня так не получилось. И в какой-то момент я понял, что мне придется выбрать одно. И когда у тебя один вектор, то ты не можешь расслабиться. И вот эта тьма постоянно рядом. Она давит, накрывает, говорит тебе неприятные вещи, но именно из-за этого ты каждый день что-то делаешь.

Ты громко заявил о себе мини-альбомом «Радиоли», который говорит со слушателем сразу на нескольких смысловых языках. Ты не боялся, что слушатель просто не считает их полностью?

Всегда есть страх быть непонятым. Но я для себя давно решил, что форма и содержание должны быть в балансе. Я пишу музыку примерно, как сценарий: есть завязка, кульминация и финал. Ты сначала цепляешь человека эмоцией, в данном случае звуком и динамикой. На этом этапе человек просто прислушивается и начинает чувствовать настроение релиза, а потом ты аккуратно наслаиваешь смыслы. По сути, это как троянский конь. Ты даешь красивую, понятную форму и внутри уже прячешь то, что у тебя наболело. Но при этом первый слой должен быть доступным. Если человек вообще ничего не почувствовал, то он просто уйдет.