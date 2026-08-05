«Музыка стала для меня спасением»

Музыкальный хамелеон с Автозавода Panacea’ (лауреат ТОП50 этого года!) может и в динамичный хип-хоп, и в чувственный инди-рок, и в лиричный поп с примесью реггетона и фанка. Его музыка – про боль и человеческий страх, но он не фокусируется на слабостях, а лишь собирает из них компоненты для лекарства, которое он называет музыкой. В своем магнум-опусе (верим, что не последний!) «Радиоли» артист перепридумывет себя, делит со слушателем переживания и, самое главное, исполняет мечту дедушки, который стал для артиста главным вдохновителем на творчество.
Ты признавался, что считаешь свою музыку панацеей – чем-то исцеляющим, но при этом говоришь, что сам до счастья так и не добрался. Не возникает внутреннего конфликта?
Возникает. И довольно сильный. Но, если честно, я убежден, что любой конфликт внутри делает искусство ценным. Без внутренних противоречий все превращается в какую-то красивую, но пустую оболочку.
Вот как в кино: если нет драматургии и напряжения, то, по сути, у тебя в голове ничего не остается. А когда есть конфликт, то ты начинаешь вовлекаться. У меня с музыкой примерно так же. Я начал ею заниматься не от хорошей жизни. Это был момент, когда мне буквально было больно существовать. И музыка стала чем-то вроде спасения и лекарства. Но со временем я понял, что это не совсем лечение в классическом смысле. Это скорее как плацебо. Ты подключен к этой «системе жизнеобеспечения», она работает и поддерживает тебя, но корень – вот эта сформированная грусть – он никуда не исчезает.
Твоя золотая полоса на лице сильно выделяет тебя на фоне коллег. Насколько для артиста важен визуал при позиционировании?
Очень. Любая деталь, которая вызывает вопрос, это уже правильно выбранная деталь. Я помню, как на одной премии ко мне подошел Филипп Киркоров и спросил, что она обозначает. И для меня это был такой момент: музыкант, который сам строит свои образы на декоративных элементах – обратил внимание именно на это. И это нормально. Потому что ты как артист расставляешь крючки. Человек сначала цепляется за внешний элемент, а потом уже может пойти глубже.
Но ты еще говорил, что этот золотой луч – метафора света и пути, а что для тебя тьма?
Часть меня и каждого. Без нее невозможно понять, что такое свет. Но для меня она еще и очень конкретная вещь – страх не справиться и не состояться. И это один из самых сильных двигателей. У меня, например, нет запасного варианта. У многих музыкантов есть параллельно работа, а творчество для них второстепенно. У меня так не получилось. И в какой-то момент я понял, что мне придется выбрать одно. И когда у тебя один вектор, то ты не можешь расслабиться. И вот эта тьма постоянно рядом. Она давит, накрывает, говорит тебе неприятные вещи, но именно из-за этого ты каждый день что-то делаешь.
Ты громко заявил о себе мини-альбомом «Радиоли», который говорит со слушателем сразу на нескольких смысловых языках. Ты не боялся, что слушатель просто не считает их полностью?
Всегда есть страх быть непонятым. Но я для себя давно решил, что форма и содержание должны быть в балансе. Я пишу музыку примерно, как сценарий: есть завязка, кульминация и финал. Ты сначала цепляешь человека эмоцией, в данном случае звуком и динамикой. На этом этапе человек просто прислушивается и начинает чувствовать настроение релиза, а потом ты аккуратно наслаиваешь смыслы. По сути, это как троянский конь. Ты даешь красивую, понятную форму и внутри уже прячешь то, что у тебя наболело. Но при этом первый слой должен быть доступным. Если человек вообще ничего не почувствовал, то он просто уйдет.
Альбом выполнен в виде радиоэфира со скитами и речевыми перебивками. Почему ты выбрал такую стилистическую концепцию?
Потому что упаковка тоже должна работать. Мне не хотелось делать просто набор треков в определенном порядке. Изначально было желание создать непрерывный поток – как будто эфир идет сам по себе и ты на него случайно попал. Скиты часто делают формально, просто отвлеченные рассуждения – это не добавляет ценности альбому. Мне было важно, чтобы каждая вставка расширяла вселенную релиза. Есть слушатели, которые хотят погружаться – им это нужно. А есть те, кто просто хочет включить музыку фоном. Я пытался сделать так, чтобы и те и другие получили свое.
Один из главных героев альбома – твой дедушка. Как он повлиял на тебя и твое творчество?
Это человек, с которым у меня в детстве была максимально близкая связь и который научил меня фантазировать. Он рассказывал мне истории перед сном, в которых я был главным героем. И вот этот фантазийный полет я потом продолжил уже сам. Еще он мне объяснил, что мир может быть жестким и всегда будет проверять тебя на прочность. И благодаря этому я не разочаровался ни в людях, ни в мире.
Также я благодарен дедушке за возможность разорвать династический устой в выборе профессии. Потому что, сказав, что его мечта – стать радиоведущим, этим он для меня прервал поколенческую традицию семьи, где никто не занимался творчеством. И когда я выбрал музыку, он был одним из немногих, кто меня поддержал. Кстати, исполнить дедушкину мечту все-таки удалось.
Помимо дедушки, у этого альбома несколько акторов, к которым ты обращаешься, кто они?
Ко всем сразу, к слушателю в первую очередь, к дедушке через весь альбом и к самому себе. Но я стараюсь делать так, чтобы это не было просто «про меня». Чтобы человек мог это и на себя примерить.
Потому что я говорю о вещах, которые волнуют всех: времени, потере, страхе, надежде.
Ты правда веришь, что музыка исцеляет?
Когда люди пишут, что моя музыка им помогла, то начинаешь верить.
Но есть один момент: если я перестану «болеть» – я перестану понимать, какое лекарство делать. Поэтому я все еще в процессе. И, возможно, это и есть цена...
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Артем Шагалкин
Стиль: Алина Семяшкина
Волосы: HUB
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