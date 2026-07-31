«Я просто занимаюсь искусством»

Музыкант, режиссер клипов и автор видео-эссе про художников и поп-культуру, Максим Савинов за несколько лет превратился в одного из самых многогранных героев творческой сцены, одинаково точно чувствующего звук, визуал и язык времени. Теперь артист закрывает проект DoppDopp после почти десяти лет существования и запускает «Крысиный клуб» – новый аудиомир для бомонда с калифорнийским роком, церковным органом и музыкой, от которой захочется заплакать. Параллельно креатор снимает видео-эссе, в которых без снобизма объясняет, почему каждый человек может заниматься чем угодно (даже если это астрологические расклады) на примере Кристиана Диора и что делать если вы новый Моне и вас окружают сомнительные личности. «Плевать. Я даже важные фотографии из телефона без проблем удаляю», – говорит он о смене эпохи, в которой не признает никаких творческих рамок: сегодня пишет музыку и режиссирует клипы, а завтра изучает кинологию или создает сайт по пошиву штор.
Ты говорил, что с прежним проектом заканчиваешь. С чем связано это решение?
Есть две версии. Первая: лет шесть-семь назад я выпустил на одном лейбле песню, которую в целом не планировал выпускать, хотел продать. Срок действия договора в какой-то момент закончился, и человек, который занимался менеджментом по этой песне, каким-то образом присвоил себе права и выпустил ее без моего ведома. Попсовая песня, неприятная. Она упала ко мне во все карточки: в Яндексе, ВК и на другие основные площадки. Я обратился ко всем лейблам, попросил удалить, но никто не смог помочь. Я выпускался на очень большом количестве лейблов и просто не знаю, откуда и по каким песням там ноги растут. Поэтому решил сделать другой проект, чтобы контролировать свою карточку и вообще себя как артиста.
А есть вторая версия. Мне просто не нравится название DoppDopp уже давно. За счет только одного названия можно сделать и музыкальный проект, и блок-канал, и мерч, и вообще выстроить целый мир вокруг. Будет называться «Крысиный Клуб» и обращаться к богеме и искусству.
Тебе болезненно убивать образ, в который вложено столько сил?
Плевать. Я даже важные фотографии из телефона без проблем удаляю.
Не боишься, что новый проект будут сравнивать с предыдущим?
Нет. Я просто занимаюсь искусством: пишу песни, снимаю «видиксы», режиссирую клипы другим ребятам. Я давно не думаю о результате – сколько подписчиков это принесет, сколько денег. Они сами каким-то магическим образом появляются каждый раз, когда мне нужны. Поэтому я не думаю ни о чем, кроме творчества.
Расскажи про новый проект подробнее – жанр, направление?
Это будет калифорнийский рок, но не на мажорных прогрессиях, а с гармониями, понятными русскому уху. Такая стилевая и лайтовая музыка. Для первой песни я собирал музыкантов по всему миру. Мой друг с «Газгольдера» будет играть на фортепиано. Барабанщицу нашел на другом конце Москвы. А еще есть девочка, которая живет в Германии и играет в католической церкви на органе. И мы будем записывать звук не из помещения, где стоит орган, а из того места, откуда выходит звук. Просто с прошлым проектом у меня получилась травма: я делал хорошие песни, но не доводил их до хорошего результата. Они выпускались как демки, потому что я всегда спешил. Сейчас хочется заниматься творчеством так, чтобы от него можно было заплакать.
Помимо музыки, ты еще занимаешься видео: как появился этот формат?
Я поспорил с подружкой, что мы будем каждый месяц выпускать по одному видео в соцсети – получилось. Но просто так я не хотел выкладывать что попало. Хотел, чтобы это во что-то выросло. Снял сначала скетч, потом разговорное видео, потом подумал: «какие проблемы меня интересуют реально?» и начал записывать будничные видео-эссе о бытовых проблемах. Где-то на четвертом видео я понял, про что именно хочу рассказывать – искусство и художники. Прикол таких видео – когда смотришь, то ожидаешь увидеть невероятно выдающуюся личность, которая делала все как надо, буквально сын маминой подруги. А в итоге слышишь историю не про великого художника, а про обычного человека – такого же, как ты. Узнаешь, что и великие люди имели очень большое количество проблем за плечами. И смотришь на свою жизнь и думаешь: «А от чего я тогда переживаю?». Я бы сравнил свои видео с психологическим детоксом.
Отличительная черта твоих видео, что ты рассказываешь про искусство без снобизма и лишнего пафоса. Раздражает, когда о нем говорят высокопарно?
Высокопарно можно рассказывать по-разному. Если человек так подает материал, но его речь богата художественными приемами и ее интересно слушать – пускай. Другое дело, что есть ребята, которые вообще не понимают, о чем говорят и используют слова ради того, чтобы их использовать. Вот эту историю мы высекаем сразу. Я всю жизнь занимаюсь песнями и текстами, я влюблен в язык. У меня не получается им овладеть в полной мере – ну, потому что я ленивая собачка. Но я очень легко считываю, когда человек верит в то, что говорит, а когда нет.
Как должно выглядеть искусство сейчас?
Любое творчество в 2026 году нужно делать максимально реалистичным и не цензурированным. Все, что связано со звуком, должно быть немного грязноватым, таким, какое оно бывает в реальности. Визуальное – тоже шероховатым: художник поставил точку не там, где надо, или мазок у него уехал прямо на раму – плевать, так даже лучше. В связи с тем, что очень хорошо и вылизано теперь делает ИИ – нужно просто соблюдать наши человеческие несовершенства в любом виде творчества.
Что тебе все-таки ближе – музыка или видео?
Творчество. Я и то, и другое делаю с двенадцати лет. Не хочу это все разделять. Есть профессионалы в разных областях. А мне нравится браться за все и это очень помогает делать музыку, потому что я могу создать все сам. Жизнь очень интересная, чтобы постоянно чему-то учиться и не останавливаться на одном. Пишешь музыку – устал, теперь снимаю видео. Снимаешь – надоело, теперь снова музыка. Все это можно совмещать по спиральке. Я сейчас научусь прыгать с парашютом и тоже как-то включу это в творчество. Или основам кинологии. Или разработке сайтов по пошиву штор. Да чему угодно. Я не хочу останавливаться на чем-то одном.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Юрий Горячев
Стиль: Алина Семяшкина
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