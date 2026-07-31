Ты говорил, что с прежним проектом заканчиваешь. С чем связано это решение?

Есть две версии. Первая: лет шесть-семь назад я выпустил на одном лейбле песню, которую в целом не планировал выпускать, хотел продать. Срок действия договора в какой-то момент закончился, и человек, который занимался менеджментом по этой песне, каким-то образом присвоил себе права и выпустил ее без моего ведома. Попсовая песня, неприятная. Она упала ко мне во все карточки: в Яндексе, ВК и на другие основные площадки. Я обратился ко всем лейблам, попросил удалить, но никто не смог помочь. Я выпускался на очень большом количестве лейблов и просто не знаю, откуда и по каким песням там ноги растут. Поэтому решил сделать другой проект, чтобы контролировать свою карточку и вообще себя как артиста.

А есть вторая версия. Мне просто не нравится название DoppDopp уже давно. За счет только одного названия можно сделать и музыкальный проект, и блок-канал, и мерч, и вообще выстроить целый мир вокруг. Будет называться «Крысиный Клуб» и обращаться к богеме и искусству.

Тебе болезненно убивать образ, в который вложено столько сил?

Плевать. Я даже важные фотографии из телефона без проблем удаляю.

Не боишься, что новый проект будут сравнивать с предыдущим?

Нет. Я просто занимаюсь искусством: пишу песни, снимаю «видиксы», режиссирую клипы другим ребятам. Я давно не думаю о результате – сколько подписчиков это принесет, сколько денег. Они сами каким-то магическим образом появляются каждый раз, когда мне нужны. Поэтому я не думаю ни о чем, кроме творчества.

Расскажи про новый проект подробнее – жанр, направление?

Это будет калифорнийский рок, но не на мажорных прогрессиях, а с гармониями, понятными русскому уху. Такая стилевая и лайтовая музыка. Для первой песни я собирал музыкантов по всему миру. Мой друг с «Газгольдера» будет играть на фортепиано. Барабанщицу нашел на другом конце Москвы. А еще есть девочка, которая живет в Германии и играет в католической церкви на органе. И мы будем записывать звук не из помещения, где стоит орган, а из того места, откуда выходит звук. Просто с прошлым проектом у меня получилась травма: я делал хорошие песни, но не доводил их до хорошего результата. Они выпускались как демки, потому что я всегда спешил. Сейчас хочется заниматься творчеством так, чтобы от него можно было заплакать.