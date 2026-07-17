18 июля слушаем молодого португальского пианиста (20 лет!) Жуана Нету Виейры на фортепианном фестиваля Pianissimo. Лауреат крупнейших национальных музыкальных конкурсов учится в Высшей школе музыки и сценических искусств Порту у легендарного Педру Бурместера и входит в число самых заметных молодых музыкантов Португалии. В Пакгаузах Жуан исполнит Вторую английскую сюиту Баха, «Фантастические пьесы» Шумана и Седьмую сонату Прокофьева. В нашем блиц-интервью с музыкантом – о главной силе музыки и ожиданиях от первого концерта в России.
Почему вы решили сделать музыку своей профессией?
С самых ранних лет меня интересовала музыка, особенно фортепиано. Мой отец тоже играл, так что я всегда был связан с музыкой. Причин много, но, вероятно, главная из них – музыка является универсальным языком и способом оставить в душе людей след.
Пианист – это…
Человек, который с помощью музыки пробуждает в других эмоции и чувства.
Отличается ли российская и международная публика на ваших концертах?
Я впервые выступлю в России, поэтому мне очень интересно познакомиться со зрителями. У меня большие ожидания, учитывая богатые культурные традиции российской публики.
Как выглядит ваш идеальный день?
Наверное, это день, когда я занимаюсь на фортепиано, каким-нибудь видом спорта (тренажерный зал или серфинг) и провожу время с друзьями.
Что вас вдохновляет и помогает двигаться вперед?
Думаю, меня мотивирует сама музыка. Существует столько высококачественного репертуара, что пребывание в окружении музыки, будь то игра или прослушивание, становится неотъемлемой частью моей жизни.
Какой момент в вашей карьере пианиста вы никогда не забудете?
Для меня было два незабываемых момента: мое первый выступление с оркестром и возможность взять урок у Марии Жоао Пирес, которая является для меня большим вдохновением.
Какой короткий совет вы бы дали тому, кто впервые собирается на фортепианный концерт?
Идите с открытым сердцем, готовые окунуться в другой мир и открытые для новых эмоций.
Назовите своих любимых современных музыкантов.
Я бы назвал Андраша Шиффа, Григория Соколова и Марию Жоао Пирес.
Что для вас значит участие в фестивале Pianissimo в Нижнем Новгороде?
Для меня большая честь принять участие в таком известном фестивале с такими богатыми культурными традициями. Это настоящая привилегия.
Когда: 18 июля в 19:00
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