Почему вы решили сделать музыку своей профессией?

С самых ранних лет меня интересовала музыка, особенно фортепиано. Мой отец тоже играл, так что я всегда был связан с музыкой. Причин много, но, вероятно, главная из них – музыка является универсальным языком и способом оставить в душе людей след.

Пианист – это…

Человек, который с помощью музыки пробуждает в других эмоции и чувства.

Отличается ли российская и международная публика на ваших концертах?

Я впервые выступлю в России, поэтому мне очень интересно познакомиться со зрителями. У меня большие ожидания, учитывая богатые культурные традиции российской публики.

Как выглядит ваш идеальный день?

Наверное, это день, когда я занимаюсь на фортепиано, каким-нибудь видом спорта (тренажерный зал или серфинг) и провожу время с друзьями.

Что вас вдохновляет и помогает двигаться вперед?

Думаю, меня мотивирует сама музыка. Существует столько высококачественного репертуара, что пребывание в окружении музыки, будь то игра или прослушивание, становится неотъемлемой частью моей жизни.

Какой момент в вашей карьере пианиста вы никогда не забудете?

Для меня было два незабываемых момента: мое первый выступление с оркестром и возможность взять урок у Марии Жоао Пирес, которая является для меня большим вдохновением.

Какой короткий совет вы бы дали тому, кто впервые собирается на фортепианный концерт?

Идите с открытым сердцем, готовые окунуться в другой мир и открытые для новых эмоций.

Назовите своих любимых современных музыкантов.

Я бы назвал Андраша Шиффа, Григория Соколова и Марию Жоао Пирес.

Что для вас значит участие в фестивале Pianissimo в Нижнем Новгороде?

Для меня большая честь принять участие в таком известном фестивале с такими богатыми культурными традициями. Это настоящая привилегия.

Когда: 18 июля в 19:00