Почему вы решили сделать музыку своей профессией?

Я не выбрал музыку – музыка выбрала меня

Пианист – это…?

Тот, кто «безумно стучит пальцами», как написал Роберт Музиль в романе «Человек без качеств»

Отличается ли российская и международная публика на ваших концертах?

Я не могу этого сказать, я здесь впервые и никогда раньше не играл перед русской публикой.

Как выглядит ваш идеальный день?

Никогда не стоит упоминать слово «идеальный» в разговоре с художником… Мы стремимся к нему, но никогда не достигаем его ни в какой ситуации.

Что вас вдохновляет и помогает двигаться вперед?

Как я уже говорил, музыка для меня – это не выбор, а внутренний порыв, и я не могу его контролировать.

Какой момент в вашей карьере пианиста вы никогда не забудете?

Надеюсь, что мой первый гастрольный тур по России.

Какой короткий совет вы бы дали тому, кто впервые собирается на фортепианный концерт?

По-настоящему насладиться классической музыкой можно только после многократного прослушивания, поэтому, если это ваш первый фортепианный концерт, возможно, вы не сможете в полной мере насладиться им, но не сдавайтесь – следующий будет намного лучше.

Назовите своих любимых современных музыкантов.

Как говорил Соколов, вся музыка, которая трогает душу, является современной, независимо от того, когда она была написана. Если вы спрашиваете, какую музыку я люблю, кроме классической, то я иногда слушаю кубинскую музыку, например, из фильма Вендерса «Буэна-Виста Социал Клаб».

Что для вас значит участие в фестивале «Пианиссимо» в Нижнем Новгороде?

У меня невероятно высокие ожидания от поездки в Нижний Новгород, ведь этот город занимает легендарное место в истории классической музыки и литературы. Для пианиста поездка сюда – словно паломничество к самым истокам русской души: это родина Мили Балакирева, дальновидного лидера, сформировавшего группу «Могучая кучка», и колыбель глубокого литературного наследия Максима Горького. Кроме того, зная, что в этом городе находится престижная Консерватория имени Глинки, я понимаю, что выступаю перед публикой, обладающей глубокими культурными знаниями, унаследованными от предков. Я надеюсь, что уникальная атмосфера города станет для меня источником глубокого вдохновения, и с нетерпением жду возможности ощутить легендарное гостеприимство и критический ум его зрителей.