«Полифония, настоящая поэзия на уровне Рождественского и Добронравова, абсолютная мелодичность»

Музыкант

За семь лет студийной деятельности на базе Нижегородской консерватории в проекте поучаствовало огромное количество заметных нижегородских, столичных и зарубежных музыкантов, фотографов, кинооператоров, звукорежиссеров и профессионалов индустрии.

Чаще всего я напеваю мелодии на диктофон. Структура песен возникает уже достаточно явной на этом этапе. От напетой мелодии до того момента, как я возьму гитару и напишу повествование полностью, может пройти много лет. Очень важной частью здесь я считаю лингвистическую работу. Сыгранную под гитару песню с готовым текстом я запускаю в производство. С этого момента до мастеринга фонограммы и релиза готовой работы на музыкальных витринах может пройти еще столько же времени. В случае с «Дубравушкой», например, это было 10 лет.