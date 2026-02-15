«Полифония, настоящая поэзия на уровне Рождественского и Добронравова, абсолютная мелодичность»

Слушаем нижегородскую супергруппу «Оркестр не за горами» и ждем их концерт (уже не за горами)
В 2006-м году Илья Чехов (в будущем – основатель, художественный руководитель, вокалист, гитарист, автор песен «Оркестра не за горами») оставил физический факультет ННГУ (нанотехнологии в микроэлектронике), полностью посвятив себя музыке, параллельно работая промышленным альпинистом (занимается этим до сих пор). Не имея музыкального образования, Илья учится гармонии и ритму на практике у «самых лучших музыкантов и профессионалов индустрии», 24/7 тренируя наслушанность и навык оставаться искренним и лаконичным: «Что сто́ят твои слова, если сам не пропитал рубашку по́том, не замозолил рук?».
В его песнях о любви и жизни, которые разбирают на лекциях студенты консерватории и музыкального училища, нет лирического героя, а в проекте – сценического образа. Илья писал «в стол» вплоть до 2018 года, пока не собрал «Оркестр не за горами» для большого сольного концерта. В «бесконцертное» время музыканты живут в студийном формате, сосредоточившись на выпуске песен и съемках видеоклипов.
За семь лет студийной деятельности на базе Нижегородской консерватории в проекте поучаствовало огромное количество заметных нижегородских, столичных и зарубежных музыкантов, фотографов, кинооператоров, звукорежиссеров и профессионалов индустрии.
Чаще всего я напеваю мелодии на диктофон. Структура песен возникает уже достаточно явной на этом этапе. От напетой мелодии до того момента, как я возьму гитару и напишу повествование полностью, может пройти много лет. Очень важной частью здесь я считаю лингвистическую работу. Сыгранную под гитару песню с готовым текстом я запускаю в производство. С этого момента до мастеринга фонограммы и релиза готовой работы на музыкальных витринах может пройти еще столько же времени. В случае с «Дубравушкой», например, это было 10 лет.
Ключевые композиции «Оркестра не за горами» (больше 40 тысяч прослушиваний на «Яндекс Музыке») – «Цвет абрикосового дерева», «Мельница», «Дубравушка». У группы один официальный альбом «Всему свое бремя» (2020) и около 30 синглов и видеоклипов. На мелодическое и гармоническое ощущение Ильи, как он сам говорит, в значительной степени повлияло творчество Эдуарда Артемьева, Дзё Хисаиси, Рюити Сакамото, Валентина Сильвестрова, Георга Пелециса, Арво Пярта. Также основатель группы изучает академическую музыку и поэзию второй половины 20 века, работы кинокомпозиторов, популярную музыку США, Европы и СССР 1960-80-х.
«Оркестр не за горами» – это популярная музыка, которая понятна людям всех народов и возрастов. Я считаю, эстрадный песенный жанр должен быть искусством, как это было в США, Европе и у нас в советское время: сложность музыкальной формы, гармонии, аранжировки; полифония, настоящая поэзия на уровне Рождественского и Добронравова, абсолютная мелодичность – эти ключевые особенности делают наш проект единичным на данный момент в стране и абсолютно уникальным: так не делает никто, поскольку такие подходы построения песенной композиции в музыкальной индустрии заменены маркетингом и саунд-дизайном. Из-за сложности формы для воспроизведения наших песен вживую только в достаточно приближенной степени требуется по меньшей мере 8 музыкантов.
Далекие перспективы и намерения собеседник раскрывать не стал, но анонсировал несколько сольных концертов уже этой весной. Это будет новый этап в жизни «Оркестра», поскольку сложился постоянный состав группы (Анастасия Глушкова (гобой), Сергей Зименок (барабаны), Иннокентий Харламов (клавиши), Георгий Малышев (бас), Евгений Кочетов (перкуссия), Илья Чехов (гитара, вокал), Алёна Мордяхина (вокал).
