«Я люблю улыбаться, радоваться, шалить, бегать, прыгать и получаю от этого удовольствие»

Иван, на репетиции было много смеха, подбадривания, нашлось место для философии. Удалось ли вам наладить контакт с музыкантами? И в чем заключается ваш подход как руководителя?

Я самый счастливый человек на свете, потому что занимаюсь любимейшим делом. Я испытываю невероятное удовольствие от работы с прекрасными музыкантами, с разными людьми, разными оркестрами. Я не могу не дирижировать, мне становится плохо просто на физиологическом уровне, поэтому я хочу сыграть как можно больше хорошей музыки. Мои принципы работы и стиль дирижирования строятся на доверии и на человечности. В академическом симфоническом оркестре Нижегородской филармонии почти 100 человек. Мой подход заключается в понимании того, что передо мной, прежде всего, люди, у которых бывают свои сложности, свои проблемы, а уже потом музыканты. И вот в этом, я считаю, и есть настоящая магия дирижера, когда люди, приходя на репетицию, погружаются в этот удивительный творческий мир, забывая о каких-то житейских переживаниях, целиком и полностью отдаваясь любимому делу. Вот эта химия у нас вместе с оркестром есть, конечно же. Я против тирании. Мне нравится через призму каких-то сильных сторон человека способствовать уменьшению его ошибок. Бесконечная ругань создает напряжение, которое никто не ищет, на самом деле. Мне нравится, когда люди улыбаются, когда они счастливы. И мне кажется, что в большей степени дирижер и отвечает за атмосферу на репетиции или концерте. Но тут важно соблюдать баланс, потому что такое дружественное отношение предваряют организованность, собранность и требовательность, в первую очередь, дирижера к себе, что мгновенно передается всем оркестрантам.

Какие цели вы перед собой ставите в Нижегородской филармонии? Какие впечатления у вас уже сложились и какие предварительные итоги можете подвести?

Когда Ольга Николаевна Томина предложила мне стать главным приглашенным дирижером — это было большое счастье, счастье дирижировать крупным оркестром с богатой историей и, самое важное, с огромным творческим потенциалом. Для меня очень важно расширение репертуара оркестра, потому что, когда коллектив играет новую музыку, новую симфонию, он еще больше развивается. Крайне важно играть музыку разных жанров, разных эпох, разных композиторов. Хотя сам я люблю русскую музыку 20 века. Конечно, у нас уже запланирован совместный следующий сезон, в котором будут монументальные симфонии, как русских композиторов, так и зарубежных. 31 января, например, оркестр впервые исполнит симфонию № 3 до минор, соч. 44 Сергея Прокофьева (наше интервью с Иваном проходило 26 января. — Прим. ред.). Я считаю, что это огромная просветительская миссия — открывать великолепные произведения великих русских композиторов. А до этого мы сыграли вместе с ведущим Ярославом Тимофеевым цикл концертов «Старый новый год», который я дирижирую уже второй год подряд, а Ярослав провел его впервые. О моем назначении официально объявили 11 июля 2025 года, а уже 20-го числа мы провели концерт по случаю закрытия 4-го фестиваля «Музыка над Волгой» (прозвучали «Вальс-фантазия» Михаила Глинки и «Концерт для скрипки с оркестром» Петра Чайковского, в том числе). Концерты на открытом воздухе вызывают ажиотаж у нижегородцев. И, конечно, когда в филармонии регулярно собирается полный зал — происходит удивительный обмен энергиями: когда выходит оркестр и видит, что на них пришло так много людей, они испытывают огромную ответственность и счастье, как и я. Итог может быть только такой: все поставленные цели и задачи выполняются. За этими словами стоит скрупулезный труд большого числа людей, потому что я всегда подчеркиваю, что оркестр — это прежде всего люди, которые тебе доверяют, что всегда чувствуют зрители на подсознательном уровне.