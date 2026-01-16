Почему вы решили сделать музыку своей профессией?

Я люблю музыку больше всего на свете. Без нее моя жизнь была бы неполной. Я должен ощущать ее присутствие любой ценой и во всех проявлениях до конца своих дней.

Пианист – это…?

Пианист – это человек, передающий идеи и эмоции. Но, прежде всего, это тот, кто выражает свою человеческую и художественную сущность в полной мере.

Отличается ли российская и международная публика на ваших концертах?

Я считаю, что российская публика отличается благодаря великим традициям музыки и искусства в ее культуре и повседневной жизни. Россияне постоянно окружены прекрасным искусством, что заставляет их уважать и глубоко ценить творчество, с которым они сталкиваются.

Как выглядит ваш идеальный день?

Природа, музыка, семья и друзья.

Что вас вдохновляет и помогает двигаться вперед?

Такие моменты, как этот.

Какой момент в вашей карьере пианиста вы никогда не забудете?

Когда я играл для Марты Аргерих (аргентинская пианистка. – Прим. ред.) в финальных турах прошлогоднего конкурса Jeune Chopin в Швейцарии. Это был особенный момент в моей карьере. Выступать перед пианисткой, которой я всегда восхищался, чьи записи сопровождали меня на протяжении многих этапов моей жизни, это было очень вдохновляющим опытом. Кроме того, после выступления у меня была возможность поговорить с ней. Мы много общались о музыке и жизни в целом, и до сих пор я благодарен ей за ее наставления и поддержку, которые делают эту встречу еще более значимой.

Какой короткий совет вы бы дали тому, кто впервые собирается на фортепианный концерт?

Я всегда вспоминаю слова Платона: «Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения». Все люди разные, но музыка может достучаться до каждого. Поэтому просто слушайте и почувствуйте, как музыка обращается к вам.

Назовите своих любимых современных музыкантов.

Алексей Султанов, Николас Эконому, Димитрис Сгурос, Владимир Селивохин, Марта Аргерих. Их записи для меня – настоящее откровение.

Что для вас значит участие в фестивале Pianissimo в Нижнем Новгороде?

Это отличная возможность во всех смыслах. Выступать в таком зале – действительно вдохновляет, особенно на таком престижном и уважаемом фестивале. Для меня большая честь быть его частью.

12+

Где: ул. Стрелка, 21Ж

Когда: 18 января в 17:00