«Выступить в Нижнем для меня – это возможность почувствовать себя частью традиции, в которой к музыке относятся с искренностью и уважением»

10 января в Пакгаузах играет дебютант международного фестиваля фортепианного искусства Pianissimo, выпускник Амстердамской консерватории Альфредо ван де Мунт. Бельгийский пианист занимается музыкой с 3 лет. В числе его достижений, например, I премия престижного конкурса Steinway – выиграл в 13-летнем (!) возрасте. Накануне вечера на Стрелке (исполнит Шуберта, Шопена, Беллини и Листа) поговорили с Альфредо о том, чего он ждет от своего первого большого концерта в России и кто в его топе пианистов занимает главное (и единственное!) место.
Пианист – это...?
Честный рассказчик за фортепиано, тот, кто делает музыку и эмоции понятными для аудитории без слов.
Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием?
Это мой первый опыт выступления перед широкой аудиторией в России. Мое первое впечатление – российские зрители, как правило, хорошо музыкальны подготовлены, что накладывает особую ответственность и вдохновляет.
Как выглядит ваш идеальный день?
День сосредоточенной практики игры на фортепиано, когда есть достаточно времени для размышлений, восстановления сил и общения с близкими.
Что вас вдохновляет и помогает не сдаваться?
Игра на фортепиано и занятия музыкой для меня — синоним позитивного самоанализа и заботы о себе, этот то, что шаг за шагом делает меня лучше. Это привносит в мою жизнь эмоциональную стабильность и помогает взглянуть на нее под другим углом.
Какой момент из карьеры пианиста вы не забудете никогда?
Безусловно, для меня многое значит мой приезд и выступление в России. Это похоже на сон. Я глубоко восхищаюсь русской культурой. Это страна великих людей, таких как Чайковский и Рахманинов. Здесь они черпали вдохновение и находили потребность творить. Для меня большая честь хоть немного прикоснуться к их миру.
Какой бы вы дали короткий совет тем, кто впервые идет на фортепианный концерт?
Я бы посоветовал почитать предысторию или историю создания произведений, представленных в программе, чтобы глубже погрузиться в музыку и вдохновиться ею.
Составьте свой топ самых любимых мировых музыкантов современности.
На первом месте у меня был бы Евгений Кисин*. Мне нравится чистота и искренность его игры.
Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?
Участие в фестивале Pianissimo в Нижнем Новгороде очень значимо для меня. Это возможность познакомиться с новым культурным пространством, встретиться с очень внимательной публикой и почувствовать себя частью традиции, в которой к музыке относятся с искренностью и уважением.
Когда: 10 января в 17:00
Где: концертный Пакгауз (Стрелка, 21Ж)
12+
*внесён в «Реестр иностранных агентов» Министерства юстиции РФ
