«Выступить в Нижнем для меня – это возможность почувствовать себя частью традиции, в которой к музыке относятся с искренностью и уважением»

Пианист – это...?

Честный рассказчик за фортепиано, тот, кто делает музыку и эмоции понятными для аудитории без слов.

Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием?

Это мой первый опыт выступления перед широкой аудиторией в России. Мое первое впечатление – российские зрители, как правило, хорошо музыкальны подготовлены, что накладывает особую ответственность и вдохновляет.

Как выглядит ваш идеальный день?

День сосредоточенной практики игры на фортепиано, когда есть достаточно времени для размышлений, восстановления сил и общения с близкими.

Что вас вдохновляет и помогает не сдаваться?

Игра на фортепиано и занятия музыкой для меня — синоним позитивного самоанализа и заботы о себе, этот то, что шаг за шагом делает меня лучше. Это привносит в мою жизнь эмоциональную стабильность и помогает взглянуть на нее под другим углом.

Какой момент из карьеры пианиста вы не забудете никогда?

Безусловно, для меня многое значит мой приезд и выступление в России. Это похоже на сон. Я глубоко восхищаюсь русской культурой. Это страна великих людей, таких как Чайковский и Рахманинов. Здесь они черпали вдохновение и находили потребность творить. Для меня большая честь хоть немного прикоснуться к их миру.

Какой бы вы дали короткий совет тем, кто впервые идет на фортепианный концерт?

Я бы посоветовал почитать предысторию или историю создания произведений, представленных в программе, чтобы глубже погрузиться в музыку и вдохновиться ею.

Составьте свой топ самых любимых мировых музыкантов современности.

На первом месте у меня был бы Евгений Кисин*. Мне нравится чистота и искренность его игры.

Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?

Участие в фестивале Pianissimo в Нижнем Новгороде очень значимо для меня. Это возможность познакомиться с новым культурным пространством, встретиться с очень внимательной публикой и почувствовать себя частью традиции, в которой к музыке относятся с искренностью и уважением.

Когда: 10 января в 17:00

Где: концертный Пакгауз (Стрелка, 21Ж)

12+

*внесён в «Реестр иностранных агентов» Министерства юстиции РФ