Kendrick Lamar, Friendly Thug52 и Velvet Underground: слушаем плейлист Марка Эйдельштейна для Yves Saint Laurent

Фэшн-гигант опубликовал на стриминговых сервисах 15-й по счету плейлист с подборкой треков от приглашенных гостей. До были любимые композиции Гаспара Ноэ, Шарлотты Гинсбург, Нади Ли Коэн, Эммануэль Альт и др.
Плейлист у актера получился эклектичным (кое-что забрали себе в избранное!): лоуфайный инструментал из саундтрека Minecraft соседствует c андерграундными чтениями рэпера the pak из Москвы, а уорхоловский The Velvet Underground с петербургским «пиратом» Friendly Thug52. Самая лиричная вещь в подборке – с альбома Кендрика Ламара Good Kid. Maad city вполне уживается со Скриптонитом и его «латинской музыкой».
Это не первая коллаборация актера с модным домом. Летом 2025-го он был замечен на показе мужской коллекции бренда, да и вообще на своих многочисленных в последнее время ковровых дорожках предпочитает появляться в образах от YSL.
