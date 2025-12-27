Почему вы решили сделать музыку своей профессией?

Музыка это особая форма одиночества, но оно не опустошает, а наполняет пространство звуком, который радует слушателей.

Пианист – это...?

Это человек, который разговаривает вслух тем, что другим приходится держать в тишине своей души. Его пальцы – голос, когда слов не хватает.

Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием?

Несомненно отличается! С уверенностью могу сказать, что самая благодарная и интеллигентная публика в России!

Как выглядит ваш идеальный день?

Когда все звучит «в унисон».

Что вас вдохновляет и помогает не сдаваться?

В музыке нет идеала – она требует постоянного переосмысления и доработки, отвергая любую тривиальность. Без музыки мир скучен, она – диалог с небесами.

Какой момент из карьеры пианиста вы не забудете никогда?

Наверное, когда меня попросили за считанные дни выучить концерт и сыграть с оркестром в другом городе!

Какой бы вы дали короткий совет тем, кто впервые идет на фортепианный концерт?

Выпить побольше кофе (смеется). Шутка. Думаю, что публике стоит ознакомиться с биографией композиторов, чьи произведения прозвучат, на мой взгляд, это играет немалую роль для более полного понимания исполняемой музыки

Составьте свой топ самых любимых мировых музыкантов современности.

Марта Аргерих, Григорий Соколов, Николай Луганский, Криастиан Циммерман, Михаил Плетнёв.

Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?

Для меня это большое событие, я очень давно мечтал посетить Нижний Новгород, и не мог и помыслить, что мое первое посещение города будет связано с моим же выступлением на сцене. Нахожусь в волнующем предвкушении!

Когда: 28 декабря в 17:00

Где: концертный Пакгауз (Стрелка, 21Ж)

12+