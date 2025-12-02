Лазерная, хардкорная и эклектичная: как прошла вечеринка в честь 20-летия dreamlaser

Юбилей dreamlaser превратился в техно-одиссею, где рейлы падали, как декорации, зумеры знакомились с легендами, а лазеры переплетались с драм-н-бейсом и габбером так же органично, как четыре утра с тяжелым ремиксом на «Знаешь ли ты».
Технотрясение началось еще на входе. Рейлы для одежды не выдержали натиска совместного сета Никиты Забелина с CPSL и рухнули через полчаса после начала. Нам же оставалось только поблагодарить сложившуюся путаницу со списками, ибо вызволять свои одежды из-под завалов – это последнее чем бы хотелось заниматься во время образцового перформанса дуэта «резонансеров».
Следом повышать техно градус вышел Philipp Gorbachev, выдавший каноничный для BERGHAIN’а сет.
После – хедлайнер вечера DJ Groove, который до начала выступления вызывал у юных рейверов вопрос: «А кто это?» Рассказываем и показываем – легенда российской электронной сцены, чьи сеты гремели в Лондоне, Берлине и на Ибице, продемонстрировал весь накопленный клубный опыт и сыграл максимально аутентично и в концепции вечера. Миллениалы перенеслись в свой 2005-ый, а мы с теплотой вспомнили про Z-Top и «Матрицу».
В громогласном финале вместе с еще двумя ветеранами сцены мы «выбрали жизнь». Коллаборация Виктора Строганова и DJ Profit’а получилась невероятно лазерной и богатой на жанры: драм-н-бейс, техно, хардкор, голландский габбер и рэпкор в исполнении Limp Bizkit, под который собравшиеся решили устроить слэм. Кода вышла довольно сентиментальной. Оказывается, тяжелый ремикс на трек «Знаешь ли ты» от MакSим – совершенно то, что нужно, в четыре утра.
