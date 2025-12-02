Лазерная, хардкорная и эклектичная: как прошла вечеринка в честь 20-летия dreamlaser

После – хедлайнер вечера DJ Groove, который до начала выступления вызывал у юных рейверов вопрос: «А кто это?» Рассказываем и показываем – легенда российской электронной сцены, чьи сеты гремели в Лондоне, Берлине и на Ибице, продемонстрировал весь накопленный клубный опыт и сыграл максимально аутентично и в концепции вечера. Миллениалы перенеслись в свой 2005-ый, а мы с теплотой вспомнили про Z-Top и «Матрицу».