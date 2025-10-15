Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

11 пианистов со всего мира выступят на зимнем Pianissimo в Нижнем Новгороде

Любимый фортепианный фестиваль привезет в Пакгаузы лучших молодых исполнителей. Среди дебютантов: Альфредо ван де Мунт из Бельгии (Шопен и Беллини), Иван Зец из Сербии (Шуберт и Шуман), Виктор Круэл из Бразилии (вариации из «Дон Жуана» Моцарта). Из знакомых имен, например, швейцарец Симон Бюрки, на рождественском концерте он сыграет для нас Рахманинова и четыре баллады Шопена.

Начнем музыкальный марафон с Листа, Хачатуряна и Шостаковича от Даниила Харитонова – лауреата венского «Моцарт-вундеркинд», участника фестивалей в Париже, Мадриде и Винздоре, выпускника Королевского колледжа музыки в Лондоне.

Закрывать Pianissimo будет 22-летняя звезда из ЮАР Айзек Ван дер Мерве, солист Кейптаунского филармонического оркестра. Также в программе фестиваля: Бах, Мусоргский, Скрябин, Равель и не только.

Когда: с 7 декабря по 25 января

Где: Стрелка, 21Ж

