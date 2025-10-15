11 пианистов со всего мира выступят на зимнем Pianissimo в Нижнем Новгороде

Начнем музыкальный марафон с Листа, Хачатуряна и Шостаковича от Даниила Харитонова – лауреата венского «Моцарт-вундеркинд», участника фестивалей в Париже, Мадриде и Винздоре, выпускника Королевского колледжа музыки в Лондоне.

Закрывать Pianissimo будет 22-летняя звезда из ЮАР Айзек Ван дер Мерве, солист Кейптаунского филармонического оркестра. Также в программе фестиваля: Бах, Мусоргский, Скрябин, Равель и не только.

Когда: с 7 декабря по 25 января

Где: Стрелка, 21Ж

12+