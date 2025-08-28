OG Buda, Feduk, Дора, дождь: как прошел «Пари фест»'25

Готовы держать пари, что это был один из самых мокрых фестивалей. Хотя началось все безоблачно. Двухдневный марафон «Пари феста» стартовал в пятницу вечером с образовательного шоу «Большая идея». Слушали про тренды в медиаиндустрии и глокальные тенденции в маркетинге, чествовали победителей премии BEAM × «НА ШУМЕ!»: Botanica Fest, «Столица Закатов» и INTERVALS!
В финале церемонии нас обнял своим чутким даунтемпо и приподнял (над бренным) электронный музыкант родом из Дагестана MONOPLAY. Рафинад нашего сердца!
Концентрированную программу субботы ощутимо разбавили рекордные осадки: задержка на три часа, суматоха с расписанием, отмена авиашоу и полупустые спортплощадки – до вечера собравшиеся упражнялись в негодовании по поводу повышенной влажности на Стрелке.
В 19:00 небесные громыхания заменили перегруженными басами: явившийся мощно Icegergert, читал под плюс и был чуть более робок в движениях, чем полагается главному хитмейкеру 2025 года (может, все из-за малого опыта выступлений на больших площадках).
По соседству оттягивались ЛАУД с Петаром Мартичем, уфимско-белградская коллаборация всерьез решила выдать публике эмоциональную компенсацию за подмоченное начало.
Финальный блок распахнула Дора, и мы выяснили, что мужская часть слушателей знает все ее треки наизусть. А когда во время исполнения «Барбисайз» образовался энергичный слэм, стало окончательно понятно, кто в действительности ЦА кьют-рок принцессы.
Следом вышел главный музыкальный хамелеон и старший брат всех фрешменов – Feduk. В трек-листе исключительно шлягеры («Розовое вино», «Ламбо», «Краски»), которые переводили на русский жестовый.
Закрывал фест OG Buda с лайв-бэндом. Артист был лиричен, дамы могли приглашать кавалеров, и наоборот, чтения Григория, оказалось, весьма недурно сочетаются с живыми инструментами.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Анастасия Волкова
