OG Buda, Feduk, Дора, дождь: как прошел «Пари фест»'25

Готовы держать пари, что это был один из самых мокрых фестивалей. Хотя началось все безоблачно. Двухдневный марафон «Пари феста» стартовал в пятницу вечером с образовательного шоу «Большая идея». Слушали про тренды в медиаиндустрии и глокальные тенденции в маркетинге, чествовали победителей премии BEAM × «НА ШУМЕ!»: Botanica Fest, «Столица Закатов» и INTERVALS!

В финале церемонии нас обнял своим чутким даунтемпо и приподнял (над бренным) электронный музыкант родом из Дагестана MONOPLAY. Рафинад нашего сердца!