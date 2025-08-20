СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ

Кружево, косы и воздушный минимализм – трио «Сестра» приглашает на фэшн-девичник и рассказывает о своих музыкальных династиях.
В моде царит свадебный переполох – выпустить брайдал-коллекцию считает своим долгом каждый уважающий себя бренд. Собственную версию аутфита для «того самого дня» предлагает струнный ансамбль «Сестра». В прозрачном воздухе парят невесомые кружева, на плечах русые косы, как символ общей судьбы, – девушки говорят с нами на языке современных культурных кодов, но при этом остаются верными классике.
Трио «Сестра» – не просто музыка на свадьбе. Запоминающийся макияж, маски ручной работы, футажи, актуальные аранжировки традиционных мелодий – их символы и звуки распознают только женщины, когда смотрят друг на друга с пониманием и любовью. Струны звучат как легкие шаги к алтарю – не в одиночестве, а рядом с теми, кто чувствует так же, как ты.
Анна Лутошкина, арт-директор трио: «Я в буквальном смысле выросла за сценой: у моего папы и дяди была группа «Горизонт», которая играла арт-рок, записывала пластинки. На концерты и репетиции они брали детей – просто нас некуда было деть! Видимо, под влиянием рока и джаза, которые звучали вокруг, после окончания Нижегородской консерватории я отказалась садиться в симфонический оркестр, а сразу же купила себе электроскрипку. Интересно, что папа у меня музыкант, а мама художница – сейчас в моей семье все наоборот: я музыкант, а муж художник. А кем захотят быть наши дети?»
Адель Гарехт: «Для нашей семьи музыка не просто профессия, а образ жизни и источник вдохновения. Профессиональными музыкантами были мои бабушка и дедушка, мама и ее братья продолжили традицию. Моя старшая сестра Юлия, как и я, выбрала путь скрипача, сейчас у нее свой проект 1Violin. Младший брат Рутгер окончил музыкальную школу по классу скрипки, однако его привлек вокал: он победил в шоу “Голос. Дети”, у него своя панк-рок-группа “Совершенство абсурда”».
Анна Свидерская: «Мой творческий путь начался в родном городе Орле, там я и стала частью большой музыкально-педагогической династии. Интересно, что все мои учителя в музыкальной школе, колледже и консерватории были наставниками друг друга, а основатель проекта “Сестра” Аня Лутошкина училась в консерватории вместе с одним из моих педагогов. Такая вот музыкальная семья через всю страну!»
Анна Федулова: «В моей семье все музыканты. У родителей высшее музыкальное образование, причем у папы их сразу два, а кроме того, он сам освоил множество инструментов. Мой дядя – известный гитарист, доцент Челябинской консерватории. Мои братья и сестры тоже играют – кто на фортепиано, кто на скрипке. И все в нашей семье прекрасно поют!»
Старшая сестра: Анна Лутошкина
Сестры: Адель Гарехт, Анна Федулова, Анна Свидерская
Текст: Сергей Костенко
Фото: Алина Абрамова
Стиль: Денис Голубев
Сет-дизайн: Ася Чикина
Макияж и волосы: Анастасия Образумова
Локация: культурное пространство «Вьюница»
Платья: Belfaso
Комментарии (0)