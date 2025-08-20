СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ

Трио «Сестра» – не просто музыка на свадьбе. Запоминающийся макияж, маски ручной работы, футажи, актуальные аранжировки традиционных мелодий – их символы и звуки распознают только женщины, когда смотрят друг на друга с пониманием и любовью. Струны звучат как легкие шаги к алтарю – не в одиночестве, а рядом с теми, кто чувствует так же, как ты.

Анна Лутошкина, арт-директор трио: «Я в буквальном смысле выросла за сценой: у моего папы и дяди была группа «Горизонт», которая играла арт-рок, записывала пластинки. На концерты и репетиции они брали детей – просто нас некуда было деть! Видимо, под влиянием рока и джаза, которые звучали вокруг, после окончания Нижегородской консерватории я отказалась садиться в симфонический оркестр, а сразу же купила себе электроскрипку. Интересно, что папа у меня музыкант, а мама художница – сейчас в моей семье все наоборот: я музыкант, а муж художник. А кем захотят быть наши дети?»