Дмитрий Шишкин: «Я никогда не забуду свой первый сольный концерт в три года»

16 августа завершаем летний фестиваль Pianissimo концертом Дмитрия Шишкина. Он начал играть на фортепиано в два (!) года, в три уже выступил сольно, а недавно закончил обучение в Государственной консерватории им. Винченцо Беллини в Катании и в Ганноверской высшей школе музыки, театра и медиа. Для нас на Стрелке он исполнит Баха и Франка, Метнера, Рахманинова, Шуберта и не только – всего 16 (!) произведений. В преддверии концерта поговорили с музыкантом о любимых исполнителях, идеальном дне и «уже родной» нижегородской публике.
Почему вы решили сделать музыку своей профессией?
У меня музыкальная семья, мама открыла для меня этот прекрасный мир. И я очень рано начал заниматься фортепиано. Поэтому все разрешилось само собой.
Пианист - это...?
Художник, пишущий картины звуками музыки.
Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием?
Публика всегда теплая, внимательная и благодарная.
Как выглядит ваш идеальный день?
Выспаться, погулять в парке, искупаться в озере и увидеть друзей.
Что вас вдохновляет и помогает не сдаваться?
Природа и живопись, любовь и преданность публики.
Какой момент из карьеры пианиста вы не забудете никогда?
Свой первый сольный концерт в 3 года.
Какой бы вы дали короткий совет тем, кто первый раз идет на фортепианный концерт?
Узнать побольше о программе и истории создания произведения.
Составьте свой топ самых любимых мировых музыкантов современности
Михаил Плетнев, Евгений Кисин, Марта Аргерих, Николай Луганский и Вадим Руденко.
Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?
Мне очень приятно возвратиться в ваш замечательный город, в потрясающий концертный зал Пакгаузов. Я благодарен возможности выступить для уже родной публики.
Когда: 16 августа в 19:00
Где: концертный Пакгауз (Стрелка, 21Ж)
12+
