Дмитрий Шишкин: «Я никогда не забуду свой первый сольный концерт в три года»

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?

У меня музыкальная семья, мама открыла для меня этот прекрасный мир. И я очень рано начал заниматься фортепиано. Поэтому все разрешилось само собой.



Пианист - это...?

Художник, пишущий картины звуками музыки.



Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием?



Публика всегда теплая, внимательная и благодарная.



Как выглядит ваш идеальный день?



Выспаться, погулять в парке, искупаться в озере и увидеть друзей.



Что вас вдохновляет и помогает не сдаваться?



Природа и живопись, любовь и преданность публики.



Какой момент из карьеры пианиста вы не забудете никогда?

Свой первый сольный концерт в 3 года.



Какой бы вы дали короткий совет тем, кто первый раз идет на фортепианный концерт?

Узнать побольше о программе и истории создания произведения.



Составьте свой топ самых любимых мировых музыкантов современности

Михаил Плетнев, Евгений Кисин, Марта Аргерих, Николай Луганский и Вадим Руденко.



Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?



Мне очень приятно возвратиться в ваш замечательный город, в потрясающий концертный зал Пакгаузов. Я благодарен возможности выступить для уже родной публики.