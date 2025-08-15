Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Дмитрий Шишкин: «Я никогда не забуду свой первый сольный концерт в три года»

16 августа завершаем летний фестиваль Pianissimo концертом Дмитрия Шишкина. Он начал играть на фортепиано в два (!) года, в три уже выступил сольно, а недавно закончил обучение в Государственной консерватории им. Винченцо Беллини в Катании и в Ганноверской высшей школе музыки, театра и медиа.  Для нас на Стрелке он исполнит Баха и Франка, Метнера, Рахманинова, Шуберта и не только – всего 16 (!) произведений. В преддверии концерта поговорили с музыкантом о любимых исполнителях, идеальном дне и «уже родной» нижегородской публике. 

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?

У меня музыкальная семья, мама открыла для меня этот прекрасный мир. И я очень рано начал заниматься фортепиано. Поэтому все разрешилось само собой.

Пианист - это...?

Художник, пишущий картины звуками музыки.
 

Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием?

Публика всегда теплая, внимательная и благодарная.
 

Как выглядит ваш идеальный день?
 

Выспаться, погулять в парке, искупаться в озере и увидеть друзей.
 

Что вас вдохновляет и помогает не сдаваться?
 

Природа и живопись, любовь и преданность публики.

Какой момент из карьеры пианиста вы не забудете никогда?

Свой первый сольный концерт в 3 года.
 

Какой бы вы дали короткий совет тем, кто первый раз идет на фортепианный концерт?

Узнать побольше о программе и истории создания произведения. 

Составьте свой топ самых любимых мировых музыкантов современности

Михаил Плетнев, Евгений Кисин, Марта Аргерих, Николай Луганский и Вадим Руденко.

Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?

Мне очень приятно возвратиться в ваш замечательный город, в потрясающий концертный зал Пакгаузов. Я благодарен возможности выступить для уже родной публики.

Когда: 16 августа в 19:00

Где: концертный Пакгауз (Стрелка, 21Ж)

12+


 

