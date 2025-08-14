Александр Доронин: «Не скучайте в моменты тишины на сцене – в них скрыта важная, сакральная часть концерта»

15 августа на сцену международного фестиваля фортепианного искусства Pianissimo выйдет Александр Доронин. С 7 (!) лет он выступает профессионально. Сейчас – лауреат конкурса им. Рубинштейна в Дюссельдорфе и премии Европейского конкурса пианистов в Бремене. В Пакгаузах для нас исполнит «Гимн весне» Фирсова, «Бергамасскую сюиту» Дебюсси, Рахманинова и Скарлатти.
Почему вы решили сделать музыку своей профессией?
Музыка – моя главная движущая сила. Хоть я и люблю другие виды искусства, именно она вызывает во мне самый сильный энергетический отклик. Это то, что вдохновляет и двигает меня вперед.
Пианист – это...?
Человек, который талантливо играет на рояле, выстраивает форму и глубоко чувствует музыку.
Отличается ли публика российская и зарубежная?
Нет. Любовь к музыке объединяет абсолютно всех, на каком бы языке мира ты ни говорил.
Как выглядит ваш идеальный день?
Утро начинается с кофе и занятий на инструменте. Днем – встречи с друзьями или посещение лекций, музея, а вечером – время для вдохновения: сочинение музыки или поход в театр.
Что вас вдохновляет и помогает не сдаваться?
Часто мы сами преувеличиваем свои недостатки – полезно взглянуть на себя со стороны и понять, что все не так плохо. Это придает сил. Вдохновение можно черпать в любом виде искусства, а еще в повседневной жизни.
Какой момент из карьеры пианиста вы не забудете никогда?
В декабре 2021 года я играл на фестивале Pianissimo вариации Ржевского «The People United Will Never Be Defeated». Это был необычный опыт – пьеса, требовавшая от исполнителя чуть больше, чем просто игра на рояле (буквально).
Совет тем, кто впервые идет на фортепианный концерт?
Не скучайте в моменты тишины на сцене – в них скрыта важная, сакральная часть концерта.
Топ любимых музыкантов современности:
Дмитрий Алексеев, Леонид Десятников и Дэвид Лэнг.
Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?
Я приезжаю к вам впервые, и мне очень интересно познакомиться с городом и публикой, посетить местные храмы. Для меня это настоящее открытие.
Когда: 15 августа в 19:00
Где: концертный Пакгауз (Стрелка, 21Ж)
12+
