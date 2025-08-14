Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Александр Доронин: «Не скучайте в моменты тишины на сцене – в них скрыта важная, сакральная часть концерта»

15 августа на сцену международного фестиваля фортепианного искусства Pianissimo выйдет Александр Доронин. С 7 (!) лет он выступает профессионально. Сейчас – лауреат конкурса им. Рубинштейна в Дюссельдорфе и премии Европейского конкурса пианистов в Бремене. В Пакгаузах для нас исполнит «Гимн весне» Фирсова, «Бергамасскую сюиту» Дебюсси, Рахманинова и Скарлатти.

Почему вы решили сделать музыку своей профессией? 

Музыка – моя главная движущая сила. Хоть я и люблю другие виды искусства, именно она вызывает во мне самый сильный энергетический отклик. Это то, что вдохновляет и двигает меня вперед.

Пианист – это...? 

Человек, который талантливо играет на рояле, выстраивает форму и глубоко чувствует музыку.

Отличается ли публика российская и зарубежная? 

Нет. Любовь к музыке объединяет абсолютно всех, на каком бы языке мира ты ни говорил.

Как выглядит ваш идеальный день? 

Утро начинается с кофе и занятий на инструменте. Днем – встречи с друзьями или посещение лекций, музея, а вечером – время для вдохновения: сочинение музыки или поход в театр.

Что вас вдохновляет и помогает не сдаваться? 

Часто мы сами преувеличиваем свои недостатки – полезно взглянуть на себя со стороны и понять, что все не так плохо. Это придает сил. Вдохновение можно черпать в любом виде искусства, а еще в повседневной жизни.

Какой момент из карьеры пианиста вы не забудете никогда? 

В декабре 2021 года я играл на фестивале Pianissimo вариации Ржевского «The People United Will Never Be Defeated». Это был необычный опыт – пьеса, требовавшая от исполнителя чуть больше, чем просто игра на рояле (буквально).

Совет тем, кто впервые идет на фортепианный концерт? 

Не скучайте в моменты тишины на сцене – в них скрыта важная, сакральная часть концерта.

Топ любимых музыкантов современности: 

Дмитрий Алексеев, Леонид Десятников и Дэвид Лэнг.

Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде? 

Я приезжаю к вам впервые, и мне очень интересно познакомиться с городом и публикой, посетить местные храмы. Для меня это настоящее открытие.

Когда: 15 августа в 19:00
Где: концертный Пакгауз (Стрелка, 21Ж)

12+

