9 АВГУСТА – День “Найс”!

Время пришло – отпраздновать первый день рождения бара «Найс»!
Год пролетел как один трек – готовьтесь, впереди еще громче! Коктейль-бар не даст заскучать, а топливо для танцпола обеспечат ISNOMAD, M. Kupper, BIGBEN, URBAN WOLF, OXIMA, tWIN, Karma b2b Заболотный, Who is Aki b2b FREAKNOFREAK. И! – вход абсолютно free (но можно забронировать столик).
Бронь / инфо:
Контакт в ТГ
+7 (920) 010-57-99
+7 (987) 081-81-64
Начало в 21.00
Где: NICE | Кожевенная, 1А
FC / 18+
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ООО "ЭТО НАЙС", ОГРН 1245200011924
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