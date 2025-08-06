9 АВГУСТА – День “Найс”!

Год пролетел как один трек – готовьтесь, впереди еще громче! Коктейль-бар не даст заскучать, а топливо для танцпола обеспечат ISNOMAD, M. Kupper, BIGBEN, URBAN WOLF, OXIMA, tWIN, Karma b2b Заболотный, Who is Aki b2b FREAKNOFREAK. И! – вход абсолютно free (но можно забронировать столик).



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Начало в 21.00

Где: NICE | Кожевенная, 1А

FC / 18+

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