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Тео Синг: «Позвольте звукам увлечь вас в путешествие эмоций и впечатлений»

В воскресенье на сцене Концертного Пакгауза встречаем Тео Синга, «бразильского пианиста исключительного таланта, известного своей изысканной техникой и глубокой художественной интерпретацией». Сыграет для нас Баха, Бетховена, Дебюсси и Вилла-Лобоса. В преддверии нового концерта Pianissimo читаем эксклюзивный блиц – там про любимых музыкантов, увлечение русской культурой и сущность пианистов.

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?

Это было естественным решением, которое исходило изнутри. 

 

Пианист — это…?

Человек, который раскрывает свою сущность, душу и индивидуальность через произведение и свою личную интерпретацию. При этом он полностью отдается музыке.
 

Различается ли российская и зарубежная публика на концертах с вашим участием?

Мне доводилось выступать и в других странах, но я уверен, что мои концерты в России особенно значимым. Я увлечен русской культурой и её классической музыкальной традицией и верю, что могу внести свой уникальный вклад, представляя музыку своей страны.

 

Как выглядит ваш идеальный день?

Несколько часов с фортепиано, отдых с друзьями, семьей и спорт. 

 

Что вас вдохновляет и помогает не сдаваться?

Моя любовь к музыке – это осознание того, что я постоянно развиваюсь и становлюсь всё более великим музыкантом и человеком.

 

Какой момент в вашей карьере пианиста вы никогда не забудете?

Мой первый фортепианный концерт с Симфоническим оркестром Сорокаба в моём родном городе в Бразилии.

 

Какой короткий совет вы бы дали тем, кто впервые идёт на фортепианный концерт?

Просто слушайте – позвольте звукам увлечь вас в путешествие эмоций и впечатлений.

 

Составьте свой топ-лист самых любимых современных музыкантов мира.

Даниил Трифонов, Григорий Соколов, Нельсон Фрейре, Иво Погорелич.

 

Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?

Это отличная мотивация к обучение, приглашение расширить музыкальный кругозор и ценная возможность глубже погрузиться в русскую культуру.

Когда: 3 августа в 17:00
Где: Концертный Пакгауз (Стрелка, 21Ж)

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