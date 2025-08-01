Тео Синг: «Позвольте звукам увлечь вас в путешествие эмоций и впечатлений»

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?



Это было естественным решением, которое исходило изнутри.

Пианист — это…?

Человек, который раскрывает свою сущность, душу и индивидуальность через произведение и свою личную интерпретацию. При этом он полностью отдается музыке.



Различается ли российская и зарубежная публика на концертах с вашим участием?

Мне доводилось выступать и в других странах, но я уверен, что мои концерты в России особенно значимым. Я увлечен русской культурой и её классической музыкальной традицией и верю, что могу внести свой уникальный вклад, представляя музыку своей страны.

Как выглядит ваш идеальный день?

Несколько часов с фортепиано, отдых с друзьями, семьей и спорт.

Что вас вдохновляет и помогает не сдаваться?

Моя любовь к музыке – это осознание того, что я постоянно развиваюсь и становлюсь всё более великим музыкантом и человеком.

Какой момент в вашей карьере пианиста вы никогда не забудете?

Мой первый фортепианный концерт с Симфоническим оркестром Сорокаба в моём родном городе в Бразилии.

Какой короткий совет вы бы дали тем, кто впервые идёт на фортепианный концерт?

Просто слушайте – позвольте звукам увлечь вас в путешествие эмоций и впечатлений.

Составьте свой топ-лист самых любимых современных музыкантов мира.

Даниил Трифонов, Григорий Соколов, Нельсон Фрейре, Иво Погорелич.

Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?

Это отличная мотивация к обучение, приглашение расширить музыкальный кругозор и ценная возможность глубже погрузиться в русскую культуру.