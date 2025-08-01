Фарук Калайджи: «Главное – контакт между исполнителем и зрителем»

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?



Я был слишком маленьким, чтобы выбирать профессию самостоятельно и пришлось довериться папе. Очень надеюсь, что он не ошибся…





Пианист - это...?

Человек.





Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием?

Каждая публика по-своему уникальна. Но, наверное, в России к классической музыке отношение чуть более трепетное. А может даже отчасти более строгое и серьезное. Но в конце концов не важно, где играешь. Главное – контакт между исполнителем и зрителем.





Как выглядит ваш идеальный день?



Солнце, вкусный кофе и доступ к роялю.





Что вас вдохновляет и помогает не сдаваться?

К счастью, на протяжении всей моей жизни рядом были люди, которые становились для меня примером. Благодаря им легче идти по своему пути.



Какой момент из карьеры пианиста вы не забудете никогда?



До сих пор помню трепет во время своего первого концерта с оркестром.





Какой бы вы дали короткий совет тем, кто первый раз идет на фортепианный концерт?

Просто приходите и открывайте душу. Думаю, музыка сделает все остальное.





Составьте свой топ самых любимых мировых музыкантов современности.



Александр Канторов, Кирилл Петренко, Мартин Фрост.





Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?

Нижний Новгород — третий город, который я посещаю в рамках фестиваля Pianissimo. Очень интересно знакомиться с его культурой, особенно когда есть такой повод.