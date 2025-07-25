Константин Хачикян: «В Пакгаузах я впервые выступал под аккомпанемент дождя»

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?



На мой взгляд, музыкантом можно становиться только в двух случаях: если есть исключительный талант или если жить без этого не можешь. У меня с первым пунктом не очень сложилось, а вот второй — обо мне.





Пианист - это...?



...музыкант, в руках которого инструмент, способный передать практически любые чувства и эмоции. Не даром фортепиано называют «королем, инструментов».



Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием?



Публика скорей отличается не по национальному или географическому признаку. Она бывает совсем разной даже на концертах в одном и том же зале. Можно проследить различия в зависимости от возраста публики или от того, как позиционирует себя организатор концерта.





Что вас вдохновляет и помогает не сдаваться?



Энергетика от встречи с публикой.





Какой момент из карьеры пианиста вы не забудете никогда?



Могу даже два момента вспомнить — один в позитивном ключе, другой — в негативном. Первый – это исполнение 23-го концерта Моцарта с Теодором Курентзисом, одним из моих любимых дирижеров. Второй – это мой полуфинал конкурса им. Чайковского, которой совпал с «маршем справедливости» Пригожина. Никогда еще я не играл в почти полном зале, в котором никто меня не слушает, а только бесконечно читают новости.





Какой бы вы дали короткий совет тем, кто первый раз идет на фортепианный концерт?



Отключить мобильные телефоны.





Составьте свой топ самых любимых мировых музыкантов современности



Теодор Курентзис, Патриция Копачинская, Кристиан Цимерман, Даниил Трифонов, Готье Капюсон.





Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?



Пакгаузы на Стрелке — моя по-своему любимая площадка фестиваля Pianissimo. Все локации фестиваля великолепны (достаточно упомянуть невероятные интерьеры Эрмитажа), но именно в Нижнем Новгороде я впервые выступал под аккомпанемент дождя. И зрители здесь прекрасные, очень искренние и гостеприимные. Каждый раз с нетерпением жду встречи с нижегородской публикой!