Молодой электронщик из небольшого города в Нижегородской области выпускает два прорывных альбома – и сразу попадает с ними в первую десятку перспективных артистов по версии VK. Этому предшествует подписание на лейбл STVOL – основного поставщика прогрессивной музыки в стране. А ведь все начиналось с просмотра гайдов на видеоплатформах (и с прослушивания в отцовской машине Moby и Metallica!).
Ты из Навашина, как проходило детство будущего саунд-продюсера в маленьком городе?
Все как у всех: играли в футбол, зимой сами заливали коробку и уже пропадали целыми днями на ней. Потом у нас построили ФОК, и я переключился на хоккей с мячом. Но из-за рутинного расписания своей жизни: школа – дом – тренировки, и так по кругу, все это быстро надоело. Тогда я стал искать, чем бы еще заняться. Наткнулся на FL Studio, а потом – на уроки от Avicii и загорелся: начал копировать его действия, пробовать сам.
Какой музыкой ты был окружен?
В машине отец постоянно ставил Moby, The Chemical Brothers, Bloodhound Gang, но мог включить и что-то более жесткое: Slayer или Metallica. Мне нравилось, как эти группы экспериментировали со звуком и пытались добавить электронные элементы. Наверное, поэтому меня тоже потянуло в эту сторону. Электронная музыка казалась ближе: по структуре и по звучанию. В ней было что-то завораживающее.
Мог ли представить парень из области, что он попадет в топ-99 перспективных артистов 2025 года по версии VK?
Вообще я узнал об этом случайно. Yablochko Zelenoe (саунд-продюсер из Москвы. – Прим. редакции) выложил у себя в телеграм-канале пост о том, что попал в этот список. Я решил написать ему и поздравить. А он ответил, что я тоже там есть. Я, конечно, удивился, но никакой эйфории не было – просто «ага, прикольно». И дальше пошел работать, делать музыку. Без лишних эмоций.
«Идею сделать из семейного фото обложку альбома Reborn? предложил мой отец».
Твой дебютный релиз Reborn? по ощущениям пропитан ностальгией по дому. Как часто ты рефлексируешь на эту тему в своем творчестве?
Вообще этот EP собирался в период постоянных переездов и жизни на чемоданах. Я тогда просто делал музыку, но мысли были не о доме – скорее, о том, чтобы передать атмосферу постоянного путешествия, в духе Øneheart, но сделать это более мелодично и ритмично. Такое мнение может сложиться из-за обложки, потому что это фотография сделана в день моего рождения: утром я родился, а вечером вся семья отмечала. Кстати, идею сделать из семейного фото обложку альбома предложил мой отец. Мне понравилось – я ее обрезал, отсканировал, добавил пару эффектов, чтобы это выглядело более живым, потому что мне важно, чтобы обложка была настоящей, а не нарисованной кем-то. Получилось символично соединить это с мечтательной атмосферой альбома. Хотя последний трек выбивается из общего настроения – это был намек на то, что последующие релизы будут жестче. Что, в общем-то, и случилось.
Да, твой второй альбом Not Alone более хлесткий и танцевальный в сравнении с предыдущим, с чем связана такая смена курса?
Мне хотелось показать, что могу не только в атмосферную музыку, но и готов работать с более жесткими жанрами: UK garage или bassline, например. Просто доказать себе и другим, что я разносторонний музыкант.
А до этого было подписание на лейбл STVOL, как это произошло?
Для меня это было как щелчок – я до конца не осознавал, что происходит. Будто находился в каком-то своем мире и не совсем верил в происходящее. Но все началось с дебютника. Изначально он не был похож на цельный проект, просто хаотично собранные треки. Я выбрал несколько из них и решил опубликовать. Спросил контакты Никиты Easy Fresh (директор музыкальных проектов Cream Soda, Reptiloid, Ilya Gadaev. – Прим. редакции) – хотел выпуститься у него на дистрибуции. Отправил ему синглы, он их послушал и предложил: «На STVOL хочешь?» Я немного растерялся, но сразу же согласился. А дальше – резкие перемены: через неделю после этого с моей девушкой переехали в Москву, на следующий день я встретился с менеджером, быстро доделали релиз и отмастерили его. Уже 6 июля впервые в жизни стоял за диджейкой и играл на вечеринке STVOL. Это был дикий стресс, но очень кайфово. Хотя по-настоящему поверил в то, что я артист STVOL’а, только к декабрю. До этого все казалось немного нереальным.
По твоей дискографии тяжело предугадать следующий шаг: чего ждать в будущем от тебя?
Если бы я сам знал. Готового материала много: три EP, и все в разном звучании. Сейчас в моей голове идет настоящая борьба. Не то чтобы я не понимаю, чего хочу, скорее, боюсь реакции. После спокойного Reborn? и танцевального Not Alone выпущу что-то другое – и люди скажут: «Ну, это уже шляпа». Хотя раньше я вообще не задумывался – просто делал. А теперь загоняюсь.
Герой сфотографирован после съемок обложки альбома Not Alone: «После сессии мы с Тимуром решили прогуляться и поделать рандомные снимки, фотография с микшером была случайной, так скажем, на импровизации».
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Тимур Максимов (Yktboi)
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