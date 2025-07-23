Ты из Навашина, как проходило детство будущего саунд-продюсера в маленьком городе?

Все как у всех: играли в футбол, зимой сами заливали коробку и уже пропадали целыми днями на ней. Потом у нас построили ФОК, и я переключился на хоккей с мячом. Но из-за рутинного расписания своей жизни: школа – дом – тренировки, и так по кругу, все это быстро надоело. Тогда я стал искать, чем бы еще заняться. Наткнулся на FL Studio, а потом – на уроки от Avicii и загорелся: начал копировать его действия, пробовать сам.

Какой музыкой ты был окружен?

В машине отец постоянно ставил Moby, The Chemical Brothers, Bloodhound Gang, но мог включить и что-то более жесткое: Slayer или Metallica. Мне нравилось, как эти группы экспериментировали со звуком и пытались добавить электронные элементы. Наверное, поэтому меня тоже потянуло в эту сторону. Электронная музыка казалась ближе: по структуре и по звучанию. В ней было что-то завораживающее.

Мог ли представить парень из области, что он попадет в топ-99 перспективных артистов 2025 года по версии VK?

Вообще я узнал об этом случайно. Yablochko Zelenoe (саунд-продюсер из Москвы. – Прим. редакции) выложил у себя в телеграм-канале пост о том, что попал в этот список. Я решил написать ему и поздравить. А он ответил, что я тоже там есть. Я, конечно, удивился, но никакой эйфории не было – просто «ага, прикольно». И дальше пошел работать, делать музыку. Без лишних эмоций.