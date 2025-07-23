Milo Club – всё!

В лайнапе Last Dance все резиденты клуба! Идем вспоминать, как нас не пропускал фейс-контроль «Этажей» на концерт рэп-объединения YungRussia, как после ноябрьского сета Карины Истоминой мы взбирались по трамвайным путям, чтобы попасть на Минина, как Леша Миронов из AVG в переполненной гримерке рассказывал нам об экспорте свэга, как на вечеринках Jungle Fever полюбили европейские и африканские селективы и, конечно, как на опен-эйрах у подножия кремля мы встречали свои самые красивые и громкие рассветы. Милос, спасибо за всё!

Где: Зеленский съезд, 8

Когда: 26 июля в 23:00

18+

Фото: архив Milo Club