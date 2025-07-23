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Milo Club – всё!

В эту субботу культовый проект завершает свой 16-летний тусовочный марафон и устраивает заключительную вечеринку в лофте на Зеленском съезде.

В лайнапе Last Dance все резиденты клуба! Идем вспоминать, как нас не пропускал фейс-контроль «Этажей» на концерт рэп-объединения YungRussia, как после ноябрьского сета Карины Истоминой мы взбирались по трамвайным путям, чтобы попасть на Минина, как Леша Миронов из AVG в переполненной гримерке рассказывал нам об экспорте свэга, как на вечеринках Jungle Fever полюбили европейские и африканские селективы и, конечно, как на опен-эйрах у подножия кремля мы встречали свои самые красивые и громкие рассветы. Милос, спасибо за всё!

Где: Зеленский съезд, 8
Когда: 26 июля в 23:00

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Фото: архив Milo Club

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