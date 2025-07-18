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Рон Максим Хуан: «Сама по себе возможность создавать музыку для меня награда»

20 июля в Пакгаузах на фестивале Pianissimo выступит немецкий пианист (но мама – русская!) Рон Максим Хуан. В 9 лет он начал играть на фортепиано, а уже в 10 (!) стал лауреатом Международного конкурса Steinway в Гамбурге. В Нижнем сыграет «Пляску смерти» Листа, «Серебряные облака, преследующие луну» Цзяньчжуна, «Зимний путь» Шуберта (в переложении Листа) и не только. Перед выступлением читаем эксклюзивное блиц-интервью музыканта для «НН.Собака.ru». 

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?

Мне нравится создавать музыку и делиться ею с другими.

 

Пианист — это...?

Человек, способный передавать истории, эмоции и мысли через фортепиано.

 

Различается ли российская и зарубежная публика на концертах с вашим участием?

Я впервые выступаю в России, поэтому не могу ничего сказать конкретно о российской публике. Но знаю, что поведение и этикет на концертах классической музыки различаются в разных странах – это связано с местными традициями.

 

Как выглядит ваш идеальный день?

Он будет включать репетиции, спорт, вкусную еду (и иногда напитки) и встречу с друзьями.

 

Что вас вдохновляет и помогает не сдаваться?

Сама по себе возможность создавать музыку для меня награда. И существует бесконечное количество прекрасных произведений, которые можно выучить – обучение никогда не заканчивается. Меня мотивирует продолжать, когда получается сделать людей счастливее.

 

Какой момент из вашей карьеры пианиста вы никогда не забудете?

Один из таких ключевых моментов случился в самом начале моего обучения, когда мне впервые довелось сыграть на рояле в магазине C.Bechstein. Я до сих пор живо помню, как сыграл первые такты ноктюрна Шопена на концертном инструменте, и у меня по коже пробежали мурашки, потому что до этого момента я не знал, что фортепиано может звучать так красиво.

 

Какой совет вы бы дали тем, кто впервые идет на фортепианный концерт?

Просто расслабьтесь и наслаждайтесь!

 

Составьте свой ТОП любимых современных музыкантов.

Лукас Вондрачек — мой любимый ныне живущий пианист. Леви Шехтман — великолепный пианист и композитор, соединяющий хип-хоп биты с классической музыкой.

Я люблю слушать разную музыку: Disclosure, Eloise, Keith Jarett, Chick Corea... этот список можно продолжать долго.

 

Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?

Возможность выступить в России — огромная привилегия, за которую я невероятно благодарен, особенно потому, что моя мама – русская.

Когда: 20 июля в 17:00
Где: Концертный Пакгауз (Стрелка, 21Ж)

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