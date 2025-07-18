Рон Максим Хуан: «Сама по себе возможность создавать музыку для меня награда»

20 июля в Пакгаузах на фестивале Pianissimo выступит немецкий пианист (но мама – русская!) Рон Максим Хуан. В 9 лет он начал играть на фортепиано, а уже в 10 (!) стал лауреатом Международного конкурса Steinway в Гамбурге. В Нижнем сыграет «Пляску смерти» Листа, «Серебряные облака, преследующие луну» Цзяньчжуна, «Зимний путь» Шуберта (в переложении Листа) и не только. Перед выступлением читаем эксклюзивное блиц-интервью музыканта для «НН.Собака.ru».
Почему вы решили сделать музыку своей профессией?
Мне нравится создавать музыку и делиться ею с другими.
Пианист — это...?
Человек, способный передавать истории, эмоции и мысли через фортепиано.
Различается ли российская и зарубежная публика на концертах с вашим участием?
Я впервые выступаю в России, поэтому не могу ничего сказать конкретно о российской публике. Но знаю, что поведение и этикет на концертах классической музыки различаются в разных странах – это связано с местными традициями.
Как выглядит ваш идеальный день?
Он будет включать репетиции, спорт, вкусную еду (и иногда напитки) и встречу с друзьями.
Что вас вдохновляет и помогает не сдаваться?
Сама по себе возможность создавать музыку для меня награда. И существует бесконечное количество прекрасных произведений, которые можно выучить – обучение никогда не заканчивается. Меня мотивирует продолжать, когда получается сделать людей счастливее.
Какой момент из вашей карьеры пианиста вы никогда не забудете?
Один из таких ключевых моментов случился в самом начале моего обучения, когда мне впервые довелось сыграть на рояле в магазине C.Bechstein. Я до сих пор живо помню, как сыграл первые такты ноктюрна Шопена на концертном инструменте, и у меня по коже пробежали мурашки, потому что до этого момента я не знал, что фортепиано может звучать так красиво.
Какой совет вы бы дали тем, кто впервые идет на фортепианный концерт?
Просто расслабьтесь и наслаждайтесь!
Составьте свой ТОП любимых современных музыкантов.
Лукас Вондрачек — мой любимый ныне живущий пианист. Леви Шехтман — великолепный пианист и композитор, соединяющий хип-хоп биты с классической музыкой.
Я люблю слушать разную музыку: Disclosure, Eloise, Keith Jarett, Chick Corea... этот список можно продолжать долго.
Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?
Возможность выступить в России — огромная привилегия, за которую я невероятно благодарен, особенно потому, что моя мама – русская.
Когда: 20 июля в 17:00
Где: Концертный Пакгауз (Стрелка, 21Ж)
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