Федор Орлов: «Музыка – это лучшее, что оставит после себя человечество»

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?



Так случилось, что с каждым годом обучения в Гнесинке мне становилось только интереснее. Кроме того, у меня получалось, и мне хотелось идти все дальше, вкладываться больше. И самое главное, конечно, гениальность моего педагога Березкиной Елены Владимировны, ее вера в меня и поддержка. Я отчетливо помню, когда я решил, что музыка – это уже не только серьезное увлечение, но и профессия. Речь о моем участии в финале Новогоднего выпуска телевизионного конкурса «Синяя птица» много лет назад. Это было настоящим новогодним чудом и последним подарком моего детства. Мне тогда было 13 лет, и я отчетливо помню момент осознания, что окончательно прощаешься с детством. Тогда я принял окончательное решение, чем буду заниматься всю жизнь. Ведь искусство, в частности, музыка – это лучшее, что оставит после себя человечество.



Пианист - это...?

Счастливый человек.

Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием?

В Европе к посещению концерта классической музыки относятся проще. В Россию эта музыка и, соответственно, культура слушания пришли гораздо позже. Для нашей публики важны исторические декорации, ритуал «внемления» произведениям культуры. Поэтому у нас так любят надевать вечерние платья и украшения. Ты сразу начинаешь себя вести по-другому, у тебя меняется взгляд и манера общения. Для современного российского слушателя в отличие от зарубежного, важен флер высокого настоящего искусства, проверенного временем. Человек, заявляя, что он любит слушать классику, создает себе сразу некий статус, поход в оперный театр или филармонию — это, своего рода, ритуальное действо. Ну а поскольку музыка – это универсальный язык, то попадают под его магическое воздействие как российская, так и зарубежная публика одинаково и безоговорочно.

Как выглядит ваш идеальный день?

Когда-то давно мой педагог сказала, что идеальный день – это когда за окном идет дождь, или валит снег, метет метель. Спустя годы, я понял, почему. В такую погоду можно много заниматься, не борясь с искушением, например, совершить велопрогулку или отправиться в лес. А если серьезно, есть замечательное высказывание Марка Твена: «Дайте каждому дню шанс стать самым прекрасным днём в вашей жизни». Я с ним полностью согласен.

Что вас вдохновляет и помогает не сдаваться?

Я точно знаю, что в зале обязательно есть хотя бы один человек, которому музыка в этот момент жизненно необходима, так как порой только она может дать человеку то самое важное, в чем он сейчас очень нуждается – надежду, утешение, уверенность, радость. Всякий раз после концерта, общаясь со зрителями, я в этом убеждаюсь, и это дает мне огромный заряд сил и вдохновения. Ради этого я и выхожу на сцену.

Какой момент из карьеры пианиста вы не забудете никогда?

Пожалуй, это участие в проекте Дианы Вишневой и оркестром под управлением маэстро Т. Курентзиса – спектакле «Сияние» в Лахта-Холле. Прежде всего потому, что это современная музыкально-танцевальная постановка и совершенно уникальный опыт работы на одной сцене одновременно с балетной труппой, оркестром и новейшими техническими средствами реализации творческого замысла создателей этого завораживающего своей грандиозностью спектакля. Это такой прорыв в будущее музыкальной индустрии, участником которого мне посчастливилось стать.

Какой бы вы дали короткий совет тем, кто первый раз идет на фортепианный концерт?

Слушать музыку с закрытыми глазами. Я уверен, что потребность в серьезном, интеллектуальном искусстве никуда не денется, даже если интерес к нему сократится. Просто классика сама выберет лучших и дойдет до тех, кто готов откликнуться и сделать ее частью своей жизни и круга интересов. Стивен Кинг в мемуарах «Как писать книги» говорил: «Если вы хотите научиться писать книги, вы, в первую очередь, должны их читать». Вывод: чтобы полюбить классическую музыку, надо не бояться ее слушать.