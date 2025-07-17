RISHA: «Природа – неотъемлемая часть меня»

Девять релизов, готовящийся к выходу мини-альбом и трансфер меланхолично-былинного саунда с Севера на нижегородскую музыкальную сцену... – Risha использует для своих треков хтонические сюжеты и звуки природы, вдохновляется фольклором и ловит флешбэки из детства (спойлер: как и у Онегина, у певицы все началось с дяди).
Я из военного городка Луостари в Мурманской области на Кольском полуострове. Подростковые годы в таком месте – отдельный феномен. С одной стороны, я занималась обычными делами: ходила в школу, гуляла, проказничала, но в то же время мы были отрешены и далеки от поп-культуры. Мало того что это был закрытый город, он же еще был на краю земли. И эта отдаленность очень сильно ощущалась.
В старших классах поняла, что переросла этот город и нужно что-то новое. Я переехала в Нижний Новгород и поступила в Лобачевский. Чуть адаптировалась, познакомилась с людьми и начала постепенно входить в мир местной музыки. Пробовала участвовать в каких-то мероприятиях, конкурсах, занималась нетворкингом. Выступала в заведениях, где исполняла каверы и иногда пела свои песни. Мне очень нравились такие выступления: приходят все твои друзья, знакомые, и я для них пою свою музыку. Было так душевно и по-домашнему, как на квартирниках.
В это же время я познакомились с Андреем Панацея (нижегородский исполнитель и саундпродюсер. – Прим. ред.), мы с ним сделали фит, а потом еще пару. С нашей коллаборации я отсчитываю свой осознанный путь в музыке, тогда мой трек впервые официально появился на стриминговых площадках, его везде можно было послушать и скачать, это для меня был серьезный шаг.
Природа – неотъемлемая часть меня. Я 17 лет жила в тундре. Там природа начинается с порога. В больших городах она пасует, как будто только приложение, а там наоборот – главенствует. Север привил мне необходимость того, чтобы природа была под боком. Она меня заряжает, подпитывает и спасает. Именно поэтому я живу на окраине города, чтобы была возможность в любой момент уйти в лес и восстановиться.
В природе уже очень много музыки. Она же изначально родилась из ритма, а ритм – это и есть жизнь. Шелест листьев, дождь, ветер – это все вибрации, которые создают глубокую природную композицию. Я просто обрабатываю все то, что воспроизводит природа, и переношу в музыку, тексты, голос.
Как это происходит на практике: я гуляю по лесу, слушаю окружающий мир, обнимаю деревья, в общем, фокусирую все свои тактильные и слуховые ощущения, а после выстраиваю длинный ряд природных ассоциаций – ветер звучит для меня одним образом, в дожде я слышу такие-то ноты и потом в программе накидываю схожий ритмичный рисунок. То есть для меня это все разные оттенки и я просто вкладываю природное настроение в музыку.
С природой в треках у меня еще мэтчится фольклорность. Все из-за сказок. Это одно из сильнейших впечатлений детства. Меня очень интересовали эти особенные миры и волшебные страны с мистическими персонажами и тайнами. Плюс опять же среда. Я каждое лето ездила к родственникам в Карелию, а для меня это место – самое сказочное в мире. В карельских лесах легко поверить в реальность Бабы-яги, лешего и кикиморы. А еще мне дядя постоянно рассказывал жуткие истории про ведьм в нашей деревне. Меня это пугало, но одновременно и завораживало.
Я хочу, чтобы моя музыка нужна была мне. Я все еще иду к тому, чтобы ощутить это чувство. Я понимаю, что оно призрачное, необъективное и неощутимое, но я хочу его поймать. Потому что многие творческие личности сталкиваются с этим чувством, когда теряешь смысл собственной деятельности. Мне необходим был детокс, я съездила на Север, отдохнула головой и вернулась с более рефлексирующей музыкой и зачатками понимания, чего я хочу от себя.
Risha сфотографирована в «Ракушке». Летняя эстрада была построена в Александровском саду в 1958 году (по инициативе дирижера Израиля Гусмана!). В течение 30 лет здесь проходили музыкальные фестивали, но в 1990-е «Ракушка» сгорела. После реставрации в 2021 году площадка вновь стала местом проведения концертов под открытым небом (вангуем, Risha тоже выступит здесь!).
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Артем Шагалкин
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