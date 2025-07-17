RISHA: «Природа – неотъемлемая часть меня»

Я из военного городка Луостари в Мурманской области на Кольском полуострове. Подростковые годы в таком месте – отдельный феномен. С одной стороны, я занималась обычными делами: ходила в школу, гуляла, проказничала, но в то же время мы были отрешены и далеки от поп-культуры. Мало того что это был закрытый город, он же еще был на краю земли. И эта отдаленность очень сильно ощущалась.

В старших классах поняла, что переросла этот город и нужно что-то новое. Я переехала в Нижний Новгород и поступила в Лобачевский. Чуть адаптировалась, познакомилась с людьми и начала постепенно входить в мир местной музыки. Пробовала участвовать в каких-то мероприятиях, конкурсах, занималась нетворкингом. Выступала в заведениях, где исполняла каверы и иногда пела свои песни. Мне очень нравились такие выступления: приходят все твои друзья, знакомые, и я для них пою свою музыку. Было так душевно и по-домашнему, как на квартирниках.

В это же время я познакомились с Андреем Панацея (нижегородский исполнитель и саундпродюсер. – Прим. ред.), мы с ним сделали фит, а потом еще пару. С нашей коллаборации я отсчитываю свой осознанный путь в музыке, тогда мой трек впервые официально появился на стриминговых площадках, его везде можно было послушать и скачать, это для меня был серьезный шаг.