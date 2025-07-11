Давид Хачатрян: «⁠Забудьте обо всем и погрузитесь в музыку»

Провожаем выходные на концерте летнего фестиваля фортепианной музыки Pianissimo. Идем слушать молодого пианиста Давида Хачатряна (впервые в Нижнем!). Артист за инструментом с 5 лет, а к 17 (!) уже стал лауреатом Международного конкурса Harmonium Online Plus и стипендиатом фонда Владимира Спивакова. В Концертном Пакгаузе он исполнит Бетховена, Листа и Шопена. В преддверии выступления поговорили с Давидом о любимых исполнителях и профессии.
Почему вы решили сделать музыку своей профессией?
Музыка с раннего возраста выбрала меня. Для меня это не только работа, но и любимое дело.
Пианист - это...?
Посредник между композитором и публикой.
Как выглядит ваш идеальный день?
От которого можешь получить удовольствие.
Что вас вдохновляет и помогает не сдаваться?
Игра выдающихся пианистов и произведения великих композиторов.
Какой момент из карьеры пианиста вы не забудете никогда?
Классный вечер в Малом зале консерватории, где я играл фантазию Шопена. Это одно из моих любимых произведений.
Какой бы вы дали совет тем, кто первый раз идет на фортепианный концерт?
Забудьте обо всем и погрузитесь в музыку.
Составьте свой топ любимых мировых музыкантов современности
Михаил Плетнев, Григорий Соколов, Марта Аргерих.
Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?
В Нижнем Новгороде я открываю свой концертный тур, поэтому для меня это важное событие. Я буду у вас впервые.
Когда: 13 июля в 17:00
Где: Концертный Пакгауз (Стрелка, 21Ж)
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