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Давид Хачатрян: «⁠Забудьте обо всем и погрузитесь в музыку»

Провожаем выходные на концерте летнего фестиваля фортепианной музыки Pianissimo. Идем слушать молодого пианиста Давида Хачатряна (впервые в Нижнем!). Артист за инструментом с 5 лет, а к 17 (!) уже стал лауреатом Международного конкурса Harmonium Online Plus и стипендиатом фонда Владимира Спивакова. В Концертном Пакгаузе он исполнит Бетховена, Листа и Шопена. В преддверии выступления поговорили с Давидом о любимых исполнителях и профессии.

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?

Музыка с раннего возраста выбрала меня. Для меня это не только работа, но и любимое дело.


Пианист - это...?
 

Посредник между композитором и публикой.


Как выглядит ваш идеальный день?
 

От которого можешь получить удовольствие. 

 

Что вас вдохновляет и помогает не сдаваться?

Игра выдающихся пианистов и произведения великих композиторов.


Какой момент из карьеры пианиста вы не забудете никогда?
 

Классный вечер в Малом зале консерватории, где я играл фантазию Шопена. Это одно из моих любимых произведений.


Какой бы вы дали совет тем, кто первый раз идет на фортепианный концерт?
 

⁠Забудьте обо всем и погрузитесь в музыку.


Составьте свой топ любимых мировых музыкантов современности
 

Михаил Плетнев, Григорий Соколов, Марта Аргерих.


Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?
 

В Нижнем Новгороде я открываю свой концертный тур, поэтому для меня это важное событие. Я буду у вас впервые. 

Когда: 13 июля в 17:00
Где: Концертный Пакгауз (Стрелка, 21Ж)

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