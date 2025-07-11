Давид Хачатрян: «⁠Забудьте обо всем и погрузитесь в музыку»

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?



Музыка с раннего возраста выбрала меня. Для меня это не только работа, но и любимое дело.





Пианист - это...?



Посредник между композитором и публикой.





Как выглядит ваш идеальный день?



От которого можешь получить удовольствие.

Что вас вдохновляет и помогает не сдаваться?



Игра выдающихся пианистов и произведения великих композиторов.





Какой момент из карьеры пианиста вы не забудете никогда?



Классный вечер в Малом зале консерватории, где я играл фантазию Шопена. Это одно из моих любимых произведений.





Какой бы вы дали совет тем, кто первый раз идет на фортепианный концерт?



⁠Забудьте обо всем и погрузитесь в музыку.





Составьте свой топ любимых мировых музыкантов современности



Михаил Плетнев, Григорий Соколов, Марта Аргерих.





Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?



В Нижнем Новгороде я открываю свой концертный тур, поэтому для меня это важное событие. Я буду у вас впервые.