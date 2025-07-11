МУККА: «Хочу оставить после себя культурное наследие»

Ты из Выксы, как жилось там?

Прекрасно! Жил с бабушкой и дедушкой. Детство было обычным, без компьютеров, с палками и войнушками на улице.

А в школьные годы чем занимался?

Учился, как и все. В пятом классе открыл для себя рэп и пытался писать, мечтал быть похожим на Косматого в его лучшие годы. Слушал «Многоточие» и «Фактор-2» – мне казалось, что это рэп.

Что пошло не так? Почему переключился на рок?

Рэп меня не принял. Однажды гулял с панками, и один выксунский рэпер подошел ко мне и сказал: «Все, ты теперь говнарь». На этом моя рэп-карьера закончилась.

А как вообще ты познакомился с музыкой?

В армии. По воскресеньям нам выдавали телефоны, и я случайно наткнулся в паблике «ВК» на группу My Chemical Romance. Мне уже был 21 год, и, казалось бы, такая музыка должна была пройти мимо – ну, не мой возраст, но как-то зацепило. И тогда я подумал, что можно писать песни, а не делать рэп.