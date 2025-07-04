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Константин Емельянов: «В любой другой профессии мне просто будет скучно»

Во время учебы в консерватории Константин Емельянов стал лауреатом Международного конкурса молодых пианистов памяти Владимира Горовица, фортепианных конкурсов в Вероне и Сучжоу, конкурса пианистов им. Виотти (І премия и приз зрительских симпатий!). С 2019 он – артист YAMAHA, с 2022 года – участник стажировки в фортепианной академии Имола в Италии у профессора Бориса Петрушанского. На фестивале Pianissimo в Нижнем он исполнит три пьесы Шуберта, 10 пьес из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева и сонату Вайля.

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?

Это вышло достаточно случайно. Лет в 15 я понял, что в любой другой профессии мне просто будет скучно. Благо репертуар пианистов невероятно огромен и что-то новое для себя можно черпать всю жизнь. Это такой «неиссякаемый источник». 
 

Пианист - это...? 

Образ жизни и служение, как бы пафосно это не звучало. 
 

Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием? 

Конечно российская публика знает меня лучше, но, соответственно, она и более требовательна. Если бы меня попросили назвать три страны, где мне комфортнее и интереснее всего коммуницировать с аудиторией, я бы сказал про Россию, Италию и Южную Корею. 

 

Как выглядит ваш идеальный день?

Хороший кофе, хороший рояль, температура +20 и книга перед сном. 

 

Что вас вдохновляет и помогает не сдаваться?

Иногда я сам себе не могу ответить на этот вопрос, но наверное целеустремленность и желание успеть как можно больше всего увидеть, узнать, услышать и прожить. 

 

Какой момент из карьеры пианиста вы не забудете никогда?

Их слишком много, вот так один назвать не смогу. Наша профессия – это череда незабываемых моментов. Как со знаком плюс, так и со знаком минус. 

 

Какой бы вы дали короткий совет тем, кто первый раз идет на фортепианный концерт?

Открыть свои уши и сердце, и не боятся своих впечатлений и эмоций. 

 

Составьте свой топ самых любимых мировых музыкантов современности.

Этого я делать не буду. Хороших музыкантов очень много и мне кажется, что ранжирование здесь неуместно – это не спорт, а искусство. 

 

Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?

Для меня большой радостью станет встреча с местной публикой. К тому же мой первый визит в Нижний Новгород тоже состоялся пару лет назад именно в рамках фестиваля Pianissimo. Ну и, конечно, зал Пакгаузов – очень красивая концертная площадка.

 

Когда: 6 июня в 17:00 
Где: Концертный Пакгауз (Стрелка, 21Ж) 

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