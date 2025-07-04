Константин Емельянов: «В любой другой профессии мне просто будет скучно»

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?



Это вышло достаточно случайно. Лет в 15 я понял, что в любой другой профессии мне просто будет скучно. Благо репертуар пианистов невероятно огромен и что-то новое для себя можно черпать всю жизнь. Это такой «неиссякаемый источник».



Пианист - это...?



Образ жизни и служение, как бы пафосно это не звучало.



Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием?



Конечно российская публика знает меня лучше, но, соответственно, она и более требовательна. Если бы меня попросили назвать три страны, где мне комфортнее и интереснее всего коммуницировать с аудиторией, я бы сказал про Россию, Италию и Южную Корею.

Как выглядит ваш идеальный день?



Хороший кофе, хороший рояль, температура +20 и книга перед сном.

Что вас вдохновляет и помогает не сдаваться?

Иногда я сам себе не могу ответить на этот вопрос, но наверное целеустремленность и желание успеть как можно больше всего увидеть, узнать, услышать и прожить.

Какой момент из карьеры пианиста вы не забудете никогда?



Их слишком много, вот так один назвать не смогу. Наша профессия – это череда незабываемых моментов. Как со знаком плюс, так и со знаком минус.

Какой бы вы дали короткий совет тем, кто первый раз идет на фортепианный концерт?

Открыть свои уши и сердце, и не боятся своих впечатлений и эмоций.

Составьте свой топ самых любимых мировых музыкантов современности.

Этого я делать не буду. Хороших музыкантов очень много и мне кажется, что ранжирование здесь неуместно – это не спорт, а искусство.

Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?

Для меня большой радостью станет встреча с местной публикой. К тому же мой первый визит в Нижний Новгород тоже состоялся пару лет назад именно в рамках фестиваля Pianissimo. Ну и, конечно, зал Пакгаузов – очень красивая концертная площадка.

Когда: 6 июня в 17:00

Где: Концертный Пакгауз (Стрелка, 21Ж)

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