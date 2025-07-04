Константин Емельянов: «В любой другой профессии мне просто будет скучно»

Во время учебы в консерватории Константин Емельянов стал лауреатом Международного конкурса молодых пианистов памяти Владимира Горовица, фортепианных конкурсов в Вероне и Сучжоу, конкурса пианистов им. Виотти (І премия и приз зрительских симпатий!). С 2019 он – артист YAMAHA, с 2022 года – участник стажировки в фортепианной академии Имола в Италии у профессора Бориса Петрушанского. На фестивале Pianissimo в Нижнем он исполнит три пьесы Шуберта, 10 пьес из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева и сонату Вайля.
Почему вы решили сделать музыку своей профессией?
Это вышло достаточно случайно. Лет в 15 я понял, что в любой другой профессии мне просто будет скучно. Благо репертуар пианистов невероятно огромен и что-то новое для себя можно черпать всю жизнь. Это такой «неиссякаемый источник».
Пианист - это...?
Образ жизни и служение, как бы пафосно это не звучало.
Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием?
Конечно российская публика знает меня лучше, но, соответственно, она и более требовательна. Если бы меня попросили назвать три страны, где мне комфортнее и интереснее всего коммуницировать с аудиторией, я бы сказал про Россию, Италию и Южную Корею.
Как выглядит ваш идеальный день?
Хороший кофе, хороший рояль, температура +20 и книга перед сном.
Что вас вдохновляет и помогает не сдаваться?
Иногда я сам себе не могу ответить на этот вопрос, но наверное целеустремленность и желание успеть как можно больше всего увидеть, узнать, услышать и прожить.
Какой момент из карьеры пианиста вы не забудете никогда?
Их слишком много, вот так один назвать не смогу. Наша профессия – это череда незабываемых моментов. Как со знаком плюс, так и со знаком минус.
Какой бы вы дали короткий совет тем, кто первый раз идет на фортепианный концерт?
Открыть свои уши и сердце, и не боятся своих впечатлений и эмоций.
Составьте свой топ самых любимых мировых музыкантов современности.
Этого я делать не буду. Хороших музыкантов очень много и мне кажется, что ранжирование здесь неуместно – это не спорт, а искусство.
Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?
Для меня большой радостью станет встреча с местной публикой. К тому же мой первый визит в Нижний Новгород тоже состоялся пару лет назад именно в рамках фестиваля Pianissimo. Ну и, конечно, зал Пакгаузов – очень красивая концертная площадка.
Когда: 6 июня в 17:00
Где: Концертный Пакгауз (Стрелка, 21Ж)
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