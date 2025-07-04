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Джордж Харлионо: «Я не помню времени, когда бы жил без музыки»

Открываем Международный фестиваль Pianissimo в Нижнем выступлением британского пианиста Джорджа Харлионо. Он дебютировал с часовым сольным концертом в 9 (!) лет, после чего начал играть на крупнейших сценах Великобритании, США, Европы и Азии. Сейчас постоянный гость, например, лондонского Вигмор-холла и Камерного зала Берлинской Филармонии. В 2018 году попал в шорт-лист Classic BRIT Awards, а в 2023 стал лауреатом І премии Международного конкурса Чайковского. В Пакгаузах исполнит Чакону Баха в переложении Бузони, «Грезы любви» и «Мефисто-вальс» Листа и не только. В нашем блиц-интервью с Джорджем — об особенных отношениях с российской публикой и музыке, которая вдохновляет. 

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?
 

Я не помню времени, когда бы жил без музыки – она была со мной с самого детства.
 

Пианист — это...?
 

Для меня пианист — это рассказчик. Фортепиано служит лишь инструментом, с помощью которого мы передаем музыку. Но главная задача — выйти за рамки просто игры, чтобы донести эмоции и смысл произведения, чтобы слушатель мог прочувствовать его в полной мере.

 

Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием? 


Мне бесконечно нравится выступать в разных странах. Российская публика теплая и отзывчивая — я всегда ощущаю с ней особую связь. Здесь очень ценят музыку, особенно великих русских композиторов.

 

Как выглядит ваш идеальный день?

Все зависит от того, дома я или в разъездах. Во время гастролей я обычно посвящаю несколько часов репетициям, а потом исследую город, в котором нахожусь, или ужинаю с друзьями. Если же я дома, в Кембридже, то после занятий часто катаюсь на велосипеде – здесь есть потрясающие маршруты.


Что вас вдохновляет и мотивирует?

Несомненно великие русские пианисты XX века — Гилельс, Рихтер, Горовиц. Огромное значение для меня играет поддержка моих учителей. Важно, чтобы музыка приносила радость, а на сцене я оставался самим собой. Такой образ жизни — с бесконечными репетициями и перелетами — может быть непростым, но в итоге именно музыка и работа вдохновляет меня больше всего.


Какой момент карьеры вы не забудете никогда?

Второе место на конкурсе имени Чайковского в 2023 году. Это соревнование всегда было для меня особенным. И получить награду, идя по стопам музыкантов, которыми я восхищаюсь, — огромная честь.


Какой бы вы дали совет тем, кто первый раз идет на фортепианный концерт?

Будьте открыты сердцем и умом. Если возможно, заранее послушайте произведения из программы: это поможет глубже проникнуться музыкой.


Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?

Я всегда с радостью жду выступлений на Pianissimo. У этого фестиваля удивительная атмосфера. Неважно, идет ли концерт в историческом месте вроде Эрмитажа или в современном пространстве Пакгаузов — публика неизменно встречает меня с теплотой.

 

Когда: 5 июля в 19:00 
Где: Концертный Пакгауз (Стрелка, 21Ж) 

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