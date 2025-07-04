Джордж Харлионо: «Я не помню времени, когда бы жил без музыки»

Почему вы решили сделать музыку своей профессией?



Я не помню времени, когда бы жил без музыки – она была со мной с самого детства.



Пианист — это...?



Для меня пианист — это рассказчик. Фортепиано служит лишь инструментом, с помощью которого мы передаем музыку. Но главная задача — выйти за рамки просто игры, чтобы донести эмоции и смысл произведения, чтобы слушатель мог прочувствовать его в полной мере.

Отличается ли публика российская и зарубежная на концертах с вашим участием?



Мне бесконечно нравится выступать в разных странах. Российская публика теплая и отзывчивая — я всегда ощущаю с ней особую связь. Здесь очень ценят музыку, особенно великих русских композиторов.





Как выглядит ваш идеальный день?



Все зависит от того, дома я или в разъездах. Во время гастролей я обычно посвящаю несколько часов репетициям, а потом исследую город, в котором нахожусь, или ужинаю с друзьями. Если же я дома, в Кембридже, то после занятий часто катаюсь на велосипеде – здесь есть потрясающие маршруты.





Что вас вдохновляет и мотивирует?



Несомненно великие русские пианисты XX века — Гилельс, Рихтер, Горовиц. Огромное значение для меня играет поддержка моих учителей. Важно, чтобы музыка приносила радость, а на сцене я оставался самим собой. Такой образ жизни — с бесконечными репетициями и перелетами — может быть непростым, но в итоге именно музыка и работа вдохновляет меня больше всего.





Какой момент карьеры вы не забудете никогда?



Второе место на конкурсе имени Чайковского в 2023 году. Это соревнование всегда было для меня особенным. И получить награду, идя по стопам музыкантов, которыми я восхищаюсь, — огромная честь.





Какой бы вы дали совет тем, кто первый раз идет на фортепианный концерт?



Будьте открыты сердцем и умом. Если возможно, заранее послушайте произведения из программы: это поможет глубже проникнуться музыкой.





Что для вас значит участие в Pianissimo в Нижнем Новгороде?



Я всегда с радостью жду выступлений на Pianissimo. У этого фестиваля удивительная атмосфера. Неважно, идет ли концерт в историческом месте вроде Эрмитажа или в современном пространстве Пакгаузов — публика неизменно встречает меня с теплотой.

Когда: 5 июля в 19:00

Где: Концертный Пакгауз (Стрелка, 21Ж)

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