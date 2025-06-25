DJ KRAS: «Мне была нужна новая музыка каждый день»

Мы жили небогато, но дома всегда звучала новая музыка. Для моих родителей это было хобби и способ отвлечься. С папой мы постоянно обсуждали музыку, и он был первым человеком, который показал мне электронику. После я уже сам начал ее искать: покупал кассеты и диски на все сбережения со школьных обедов, качал через интернет, ночами серфил по разным форумам – в общем, мне была нужна новая музыка каждый день.

Музыка – второй дом. Несколько лет назад я принял серьезное решение полностью связать свою жизнь с музыкой. После окончания института ушел с головой в диджеинг, потом стал прокачивать себя как организатор и начал делать тусовки и масштабные ивенты по типу «Горьковской», после мне захотелось построить студию, чтобы записываться самому и подтягивать других. И все мои начинания так или иначе вертятся вокруг музыки. Не удивлюсь, если через несколько лет захочу попробовать себя в другой нише, но и она будет связана с музыкой.