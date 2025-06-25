DJ KRAS: «Мне была нужна новая музыка каждый день»

Один из локомотивов бейс-музыки в Нижнем и музыкальный директор из «Горьковской» за год успел отыграть диджей-сеты на популярных музыкальных фестивалях и столичных площадках, обосноваться в тематических плейлистах стриминг-сервисов, сколлабарировать с топовыми артистами и саунд-продюсерами и останавливаться на достигнутом не планирует.
Мы жили небогато, но дома всегда звучала новая музыка. Для моих родителей это было хобби и способ отвлечься. С папой мы постоянно обсуждали музыку, и он был первым человеком, который показал мне электронику. После я уже сам начал ее искать: покупал кассеты и диски на все сбережения со школьных обедов, качал через интернет, ночами серфил по разным форумам – в общем, мне была нужна новая музыка каждый день.
Музыка – второй дом. Несколько лет назад я принял серьезное решение полностью связать свою жизнь с музыкой. После окончания института ушел с головой в диджеинг, потом стал прокачивать себя как организатор и начал делать тусовки и масштабные ивенты по типу «Горьковской», после мне захотелось построить студию, чтобы записываться самому и подтягивать других. И все мои начинания так или иначе вертятся вокруг музыки. Не удивлюсь, если через несколько лет захочу попробовать себя в другой нише, но и она будет связана с музыкой.
Во время учебы в институте я случайно увидел объявление о курсах звукорежиссуры. Мне стало интересно, и я зашел узнать, что там вообще преподают. Меня научили технической базе: как правильно расставить колонки и обеспечить стабильную работу звука на мероприятиях. Потом мне дали доступ к аппаратной института и радиостудии. После на древнейшем оборудовании мне показали основы диджеинга, у меня сразу стало получаться, и я постепенно втянулся в эту движуху. В итоге меня пригласили работать в дзержинское кафе, где я играл по ночам и праздникам.
Все началось с Hidden Collection. Мы делали рэп-вечеринки, на которых играли андерграундную для русского слушателя на тот момент музыку – такая трушная американщина с Юга. На первый ивент в подпольном клубе пришли 200 человек, отыграли еще несколько тусовок и решили поехать в тур, потому что был запрос. Сначала был Киров, потом Нижний, где мы собрали полный «Склад» – толпа была настолько безбашенная, что в середине тусовки мне залили водой ноутбук с контроллером. После отправились автостопом в Москву и Питер, денег не было вообще – даже речи о гонорарах не шло. Главным было просто выступить, сыграть нашу музыку и почувствовать этот панкотуровый запал. В тот момент сам факт гастролей казался чем-то нереальным. Кстати, возвращался я тоже на попутке, но уже с цыганами, у которых ребенок спал в коробке.
Пришли Максим с Антоном из «Горьковской» и позвали сыграть в прайм-тайм на новой вечеринке. При подготовке мы много обсуждали проект, и я сам видел в нем перспективу. Мы начали плотно общаться, и они предложили быть третьим в команде. Сейчас в «Горьковской» я отвечаю за организационные вопросы, музыкальное направление и одежду. Отдаемся делу, насколько это позволяют силы и здоровье. Сейчас, например, работаем над одеждой, задача – отойти от привычного мерча и перерасти в цельный бренд. Есть и другие проекты в разработке, включая коллаборации, но детали пока раскрывать не буду.
Деньги тебя найдут, главное, чтобы самому было интересно. Недавно дочитал книгу Рика Рубина, он как раз про это и говорит – фокус должен быть на творчестве, а не на коммерческом успехе. Я стараюсь подходить к любым задачам максимально ответственно, будь это музыка, мерч, разработка логотипа или организация событий. Если дал слово – выкладываюсь на все сто. В творчестве, конечно, есть много нюансов про поиск вдохновения и «того самого» звучания, но главный урок – стабильная работа дает больше, чем редкие всплески гениальности. Неважно, записал ли ты пять треков за неделю или ни одного, – не останавливайся, иди дальше. Получилось? Отлично, двигаемся дальше. Не вышло? Забиваем и продолжаем работать.
Для съемки был выбран двор на Нижневолжской, где музыкальный вайб уже давно въелся в кирпичные стены набережной: недавно почивший клуб Ressource с разноплановой электроникой и концертный зал «Ненависть», в котором выступают исполнители нишевых жанров. На втором и первом этажах музыкального колодца находится студия, где пишет свои хиты и собирает сеты для выступлений на многотысячных площадках DJ KRAS.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Артем Шагалкин
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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