OG Buda, Моя Мишель, Минаева, Петар Мартич и не только: «Пари Фест» представил вторую волну артистов

OG Buda (с лайв бэндом!) – главный трендсеттер последних пары лет, который может и рэп-балладу, и басовый бэнгер, Моя Мишель – поп-рок группа с пропиской во всех без исключения чартах отечественных стримингов, Минаева – резидентка лейбла Gazgolder, занятая переосмыслением винтажного диско, Петар Мартич – человек-оркестр родом из поколения вписок (идеолог инди группы «Пасош» и основатель невероятно кислотного и ироничного проекта «Прыгай киска»).

Полный лайнап второй волны:

OG Buda

Моя Мишель

Где Фантом?

Минаева

Петар Мартич

Андрей Катиков

Natasha Bai

ГЛУМ

Панкмодернисты

Planka

Chensky

Diuragga

ISENTIE

Rich (Rudeboyz)

Фестиваль в этом году расширяют до трех форматов, он будет включать образовательное шоу в Пакгаузах, дневную программу с концертами на Стрелке и ночной рейв в ЦЕХе *.

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