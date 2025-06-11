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OG Buda, Моя Мишель, Минаева, Петар Мартич и не только: «Пари Фест» представил вторую волну артистов

Компанию Feduk’у, Доре и Icegergert’у 22 и 23 августа на Стрелке составят еще 14 (!) разножанровых исполнителей. 

OG Buda (с лайв бэндом!) – главный трендсеттер последних пары лет, который может и рэп-балладу, и басовый бэнгер, Моя Мишель – поп-рок группа с пропиской во всех без исключения чартах отечественных стримингов, Минаева – резидентка лейбла Gazgolder, занятая переосмыслением винтажного диско, Петар Мартич – человек-оркестр родом из поколения вписок (идеолог инди группы «Пасош» и основатель невероятно кислотного и ироничного проекта «Прыгай киска»).

Полный лайнап второй волны:

  • OG Buda
  • Моя Мишель
  • Где Фантом?
  • Минаева
  • Петар Мартич
  • Андрей Катиков
  • Natasha Bai
  • ГЛУМ
  • Панкмодернисты
  • Planka
  • Chensky
  • Diuragga
  • ISENTIE
  • Rich (Rudeboyz)

Фестиваль в этом году расширяют до трех форматов, он будет включать образовательное шоу в Пакгаузах, дневную программу с концертами на Стрелке и ночной рейв в ЦЕХе *.

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