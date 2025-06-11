OG Buda, Моя Мишель, Минаева, Петар Мартич и не только: «Пари Фест» представил вторую волну артистов

Компанию Feduk’у, Доре и Icegergert’у 22 и 23 августа на Стрелке составят еще 14 (!) разножанровых исполнителей.
OG Buda (с лайв бэндом!) – главный трендсеттер последних пары лет, который может и рэп-балладу, и басовый бэнгер, Моя Мишель – поп-рок группа с пропиской во всех без исключения чартах отечественных стримингов, Минаева – резидентка лейбла Gazgolder, занятая переосмыслением винтажного диско, Петар Мартич – человек-оркестр родом из поколения вписок (идеолог инди группы «Пасош» и основатель невероятно кислотного и ироничного проекта «Прыгай киска»).
Полный лайнап второй волны:
- OG Buda
- Моя Мишель
- Где Фантом?
- Минаева
- Петар Мартич
- Андрей Катиков
- Natasha Bai
- ГЛУМ
- Панкмодернисты
- Planka
- Chensky
- Diuragga
- ISENTIE
- Rich (Rudeboyz)
Фестиваль в этом году расширяют до трех форматов, он будет включать образовательное шоу в Пакгаузах, дневную программу с концертами на Стрелке и ночной рейв в ЦЕХе *.
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