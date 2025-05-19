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Музыка

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Это The Hatters, это Zoloto, это «Сироткин», но это не все: «это лето фестиваль» объявил полный лайнап

В этом году команда урбаниста и культуртрегера Сергея Капкова впервые вывозит фест за пределы Москвы. В Александровскому саду выступят The Hatters, Zoloto, «Сироткин», а еще «Обстоятельства», Soltwine, Dreams Shadow, Рушана и маленькая Вера.

Инди-дива Рушана сыграет в «Ракушке» свой минималистичный поп, балансирующий «между хрупкой акустикой и электричеством»; послушаем вживую ее альбом «Уф!», одно из главных музыкальных открытий прошлого года. Soltwine — искренне и драйвово споет о преданности и любви (вы ж наверняка слышали его «Ставь чайник»). Наша маленькая Вера поделится историями трансформаций и перевоплощений, проб и ошибок.

Специальные гости Dreams Shadow — основатели российского электросвинга из плейлиста Игоря Бутмана. 

Когда: 14 - 15 июня
Где: Сцена «Ракушка», Александровский сад

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