Это The Hatters, это Zoloto, это «Сироткин», но это не все: «это лето фестиваль» объявил полный лайнап

Инди-дива Рушана сыграет в «Ракушке» свой минималистичный поп, балансирующий «между хрупкой акустикой и электричеством»; послушаем вживую ее альбом «Уф!», одно из главных музыкальных открытий прошлого года. Soltwine — искренне и драйвово споет о преданности и любви (вы ж наверняка слышали его «Ставь чайник»). Наша маленькая Вера поделится историями трансформаций и перевоплощений, проб и ошибок.