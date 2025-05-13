Feduk, Дора и ICEGERGERT выступят в этом году на «Пари Фест»

Фестиваль расширяют до трех форматов: обещают образовательное шоу в Пакгаузе, дневную программу с концертами на Стрелке и ночной рейв в ЦЕХе *.
Среди хедлайнеров: ICEGERGERT (самый свежий прямо сейчас!), Feduk, который по-прежнему уан лав, и принцесса кьют-рока – Дора. Также заявлены ANIKV, ЛАУД и Второй Ка (дуэт из Кыргызстана (!), играющий свободный, веселый и дискотечный постпанк). Еще будут турниры по киберспорту, паркур-споты, скейт-контесты, арт-выставки, гастрономический маркет и авиашоу с участием чемпионки мира по высшему пилотажу.
Полный список артистов первой волны:
- FEDUK
- Дора
- ICEGERGERT
- ANIKV
- СВИДАНИЕ
- Словетский + Levandowskiy Live Band
- Второй Ка
- NEMIGA
- ЛАУД
- BLIZKEY
- НЕДРЫ
- ISHOME
- СТОУНД
- IZHEVSKI
- Lesha Mironov & Mc SND (AVG)
- ILYA DUBROVIN
- VIOLET NINJA
- SASHA NAIMAN
- KAZAK
Когда: 22 и 23 августа
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