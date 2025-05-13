Feduk, Дора и ICEGERGERT выступят в этом году на «Пари Фест»

Среди хедлайнеров: ICEGERGERT (самый свежий прямо сейчас!), Feduk, который по-прежнему уан лав, и принцесса кьют-рока – Дора. Также заявлены ANIKV, ЛАУД и Второй Ка (дуэт из Кыргызстана (!), играющий свободный, веселый и дискотечный постпанк). Еще будут турниры по киберспорту, паркур-споты, скейт-контесты, арт-выставки, гастрономический маркет и авиашоу с участием чемпионки мира по высшему пилотажу.



Полный список артистов первой волны:

FEDUK

Дора

ICEGERGERT

ANIKV

СВИДАНИЕ

Словетский + Levandowskiy Live Band

Второй Ка

NEMIGA

ЛАУД

BLIZKEY

НЕДРЫ

ISHOME

СТОУНД

IZHEVSKI

Lesha Mironov & Mc SND (AVG)

ILYA DUBROVIN

VIOLET NINJA

SASHA NAIMAN

KAZAK

Когда: 22 и 23 августа