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Feduk, Дора и ICEGERGERT выступят в этом году на «Пари Фест»

Фестиваль расширяют до трех форматов: обещают образовательное шоу в Пакгаузе, дневную программу с концертами на Стрелке и ночной рейв в ЦЕХе *.

ICEGERGERT

ICEGERGERT

FEDUK

FEDUK

Дора

Дора

ЛАУД

ЛАУД

Второй Ка

Второй Ка

Словетский + Levandowskiy Live Band

Словетский + Levandowskiy Live Band

СТОУНД

СТОУНД

СВИДАНИЕ

СВИДАНИЕ

Lesha Mironov

Lesha Mironov

NEMIGA

NEMIGA

Среди хедлайнеров: ICEGERGERT (самый свежий прямо сейчас!), Feduk, который по-прежнему уан лав, и принцесса кьют-рока – Дора. Также заявлены ANIKV, ЛАУД и Второй Ка (дуэт из Кыргызстана (!), играющий свободный, веселый и дискотечный постпанк). Еще будут турниры по киберспорту, паркур-споты, скейт-контесты, арт-выставки, гастрономический маркет и авиашоу с участием чемпионки мира по высшему пилотажу.

Полный список артистов первой волны:

  • FEDUK
  • Дора
  • ICEGERGERT
  • ANIKV
  • СВИДАНИЕ
  • Словетский + Levandowskiy Live Band
  • Второй Ка
  • NEMIGA
  • ЛАУД
  • BLIZKEY
  • НЕДРЫ
  • ISHOME
  • СТОУНД
  • IZHEVSKI
  • Lesha Mironov & Mc SND (AVG)
  • ILYA DUBROVIN
  • VIOLET NINJA
  • SASHA NAIMAN
  • KAZAK

Когда: 22 и 23 августа

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